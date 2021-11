Oppositiopoliitikot kritisoivat ministereiden toimintaa Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kohtelusta koronapandemian alkuvaiheessa.

Aiemmin marraskuussa syyttäjä teki päätöksen olla syyttämättä HVK:n entistä toimitusjohtajaa, hallintojohtajaa ja osastonjohtajaa, joita epäiltiin luottamusaseman väärinkäyttämisestä kasvomaskikauppojen yhteydessä. Tänään perjantaina syyttäjä kertoi, ettei nosta syytteitä Onni Sarmastetta ja toista henkilöä vastaan hengityssuojainkaupoista HVK:n kanssa.

”Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) johtajan paikalta rumasti pois potkittu Tomi Lounema antaitsee anteeksipyynnön. Esitutkinnassa on selvinnyt, ettei syypää maskisotkuun ole Lounema vaan sellaista on parempi hakea sdp:n ministerien joukosta”, perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti huhtikuussa 2020, ettei HVK:n toimitusjohtaja Lounema nauti hänen luottamustaan pieleen menneiden maskikauppojen seurauksena. Lounema joutui siis eroamaan.

Iltalehti kertoi esitutkintamateriaaliin viitaten, että poliitikot painostivat poikkeuksellisella tavalla HVK:ta suojainhankintoihin.

Iltalehti kertoi tällä viikolla, että HVK:ta ehdotettiin ”syntipukiksi” maskiasiassa palaverissa, jossa oli paikalla HVK-asioista vastaava työministeri Tuula Haatainen (sd). HVK:lle sysättiin IL:n mukaan syy siitä, että Suomessa ei ollut varautumissuunnitelmien mukaisia määriä suojavälineitä, vaikka varautuminen oli sairaanhoitopiirien vastuulla.

Haatainen on sanonut, ettei muista kyseistä palaveria.

Suojavälinehankinnat kuuluivat sosiaali- ja terveysministeriön ministereille eli perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) ja silloiselle sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle (vas).

”Lopulta kaikki kiertyy takaisin Mariniin. Juuri hän ilmoitti, ettei luottamusta Lounemaan ole eli käytännössä antoi tälle potkut. Yleisjohtajana Marin ei halunnut kantaa vastuuta itse eikä toisaalta heittää muita sdp-ministereitä bussin alle. Tämä on todella rumaa. Loistava virkakuntamme ansaitsee parempaa käytöstä ja edes kohtuullista vastuunkantoa ministereiltä”, Packalén kirjoittaa.

Liike nytin Hjallis Harkimo tarttui sotkuun eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

”Ministerien vastuut menivät täysin sekaisin: Ministeri Kiuru vieritti vastuuta Huoltovarmuuskeskukselle, vaikka sairaanhoitopiireillä piti olla yhtä lailla suojavälineitä varastossa. Ministeri Haatainen oli mukana palaverissa, jossa vastuu painettiin Huoltovarmuuskeskukselle. Nyt Haatainen ei enää muista mitään koko aiheesta. Toivottavasti muisti palailee edes pätkittäin. Ministeri Pekoselle oli tärkeintä saada ensimmäinen lasti kuvattua lentokentältä Twitteriin, jotta saataisiin media paikalle kertomaan hallituksen saavutuksista. Sitten kaiken tämän jälkeen pääministeri Marin antoi kesken lehtihaastattelun potkut HVK:n toimitusjohtajalle. Lopulta yhteensä kolme kunnollista virkamiestä sai potkut, ja aivan turhaan, kuten nyt on nähty. Virkamiehet kantoivat vastuunsa, kun heille annettiin potkut. Ministereistä ei kukaan. Ministeri Haatainen, miten ajattelitte kantaa oman poliittisen vastuunne tästä sotkusta?” Harkimo kysyi.

Työministeri Haatainen vastasi, että maskihankintojen tilanne keväällä 2020 oli erittäin paineinen.

”Siinä tilanteessa hallitus sitten päätyi siihen, että Huoltovarmuuskeskus voisi olla se taho, joka näitä hankkii, ja näin ollen Huoltovarmuuskeskuksen rooli oli olla pelastamassa terveydenhuollon ammattilaisten ja ihmisten henkiä, ja sitä hankintatyötä siellä tehtiin, ja siellä tapahtui virheitä. Näiden virheiden osalta on myös keskusrikospoliisi käynyt tutkinnan, ja on todettu, että rikosta ei ole tapahtunut. Näin ollen tämä on loppuun käsitelty, ja se on hyvä asia. Se, mitä siellä on tapahtunut sitten nämä hankinnat tehneiden henkilöiden irtisanomiseksi, on yksinomaan Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen päätösvallassa oleva asia”, Haatainen vastasi.

Yle kuitenkin kirjoitti jo aiemmin, ettei Lounemalla ollut vaihtoehtoja, kun pääministeri ilmoitti luottamuspulasta, sillä valtioneuvosto nimittää HVK:n toimitusjohtajan.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko on jättänyt HVK:n johdon kohtelusta kirjallisen kysymyksen. Myös hän kohdistaa kritiikkiä pääministeri Sanna Marinia kohtaan.

”Miksi pääministeri ei odottanut Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta käynnissä olevien lisäselvitysten tuloksia ennen kuin hän esitti julkisesti epäluottamuksensa keskuksen toimitusjohtajalle, minkä seurauksena tämä joutui eroamaan, ja lisäksi kaksi muuta keskuksen johtajaa irtisanottiin?” Risikko muun muassa kysyy.

”Huoltovarmuuskeskuksen epäonnistuneista hankinnoista käynnistettiin erilliset selvitykset, jotka eivät edes ehtineet valmistua ennen kuin keskuksen toimitusjohtajalle oli julkisuudessa valtioneuvoston jäsenten, ennen kaikkea pääministerin, toimesta esitetty epäluottamus”, Risikko toteaa.

