Tähän aikaan vuodesta vastustuskyvyn vahvistamiseen käytettävien lisäravinteiden kauppa käy vilkkaana, kerrotaan luontaistuotekappa Ruohonjuuresta ja Life-ketjusta. Koronaviruksesta ei ole ollut ilmiölle ainakaan haittaa.

Ruohonjuuri on myynyt tammi-helmikuussa pakuriuutevalmisteita yli 43 prosenttia, valkosipulivalmisteita vajaat 60 prosenttia, C-vitamiinivalmisteita noin 35 prosenttia ja punahattuvalmisteita yli 23 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Sinkkiasetaatin kysyntä on puolestaan kasvanut huikeat 80 prosenttia suhteessa edellisvuoteen. Kaikki nämä valmisteet ovat sellaisia, että niitä uskotaan olevan vastustuskykyä parantavia vaikutuksia.

”Asiakkaat kyselevät nyt erityisen aktiivisesti, miten omaa kroppaa voisi tuunata vahvemmaksi. Koronavirusuutisoinnilla on varmasti tekemistä asian kanssa”, kertoo Ruohonjuuren markkinointipäällikkö Johanna Koskinen.

Koskinen kertoo, että Ruohonjuuressa vastustuskyvyn vahvistamiseen käytettävien tuotteiden myynti on koko ajan kiihtynyt tammikuun puolivälin jälkeen, eikä loppua näy.

”Tammikuun lopulla aloin itse kiinnittää huomiota asiaan.”

Ruohonjuuren ruokavastaava Joanna Konttinen kertoo, että koronaviruksen hoitoon ja ehkäisyyn sopivia tuotteita kyselevät erityisesti ulkomaille matkustavat asiakkaat.

”Muutoin asiakkaamme ovat pyytäneet yleisesti ottaen vinkkejä vastustuskyvyn vahvistamiseen flunssakauden varalle. Epidemia alkaa varmasti puhuttamaan nyt enemmän, kun virus on rantautunut myös Suomeen”, Konttinen sanoo.

Myöskään lisäravinteita myyvässä Life-ketjussa ei ole koettu samanlaista kasvua vastustuskyvyn vahvistamiseen käytettävissä lisäravinteissa koronaepidemian aikana.

”Vastustuskyvyn parantamiseen käytettäviä tuotteita ostetaan meillä aina paljon silloin, kun on flunssapiikit päällä, ja nyt on jokavuotinen sesonki”, kertoo Life-ketjun toimitusjohtaja Marjo Ruotoistenmäki.

Sinkistä ja c-vitamiinista tiedetään eniten

Mutta voiko näistä tuotteista oikeasti apua flunssan tai jopa koronaviruksen oireisiin ja ehkäisyyn?

Yleislääkäri Harri Hemilän mukaan C-vitamiinin ja sinkin tehosta on flunssan hoidossa tieteellistä näyttöä. Hän on tehnyt aiheesta tutkimuksia itsekin. Sinkki tai C-vitamiini eivät estä flunssavirusten tarttumista, mutta voivat lievittää oikein käytettyinä oireita ja lyhentää taudin kestoa.

Sinkkiä tulisi nauttia imeskelytablettina. C-vitamiinin annoksen pitäisi puolestaan olla riittävän suuri, jotta siitä olisi apua – ainakin kuusi grammaa päivässä. Molempien käyttö pitäisi aloittaa heti oireiden alkaessa.

Vaikka niitä on tutkittu flunssan osalta, ei tietoa kuitenkaan ole vielä siitä, onko sinkistä ja C-vitamiinista apua koronavirukseen, Hemilä sanoo.

”Oma ajattelutapani on se, että koska näyttöä on siitä, että sinkki ja C-vitamiini tehoavat monenlaisista viruksista johtuvien tavallisten flunssien oireisiin, niin miksei niistä voisi olla apua myös koronaviruksen aiheuttamien oireiden lievittämisessä.”

Koronaviruksen tarttumista nämä lisäravinteet eivät Hemilän mukaan estä, sillä ne eivät estä myöskään muiden flunssien tarttumista.

Kasvirohdosvalmisteisiin lukeutuvan punahattu-uutteen tehosta flunssaoireiden hoidossa on Hemilän mukaan sen sijaan vähemmän tieteellistä näyttöä kuin sinkistä ja C-vitamiinista, mutta joissain tutkimuksissa myös punahattu-uutteella on havaittu flunssan oireita lievittäviä vaikutuksia.

”Punahattu-uutteen kohdalla ongelmallista on kuitenkin se, että valmisteet eroavat keskenään paljon toisistaan. Näin ollen, vaikka yhden tehosta olisi saatu tieteellistä näyttöä, ei sitä voi yleistää muihin tuotteisiin”, Hemilä kertoo.

Pakurikäävästä uutettujen pakuriravintolisien tehoa on Hemilän mukaan sen sijaan tutkittu vähemmän, jos ollenkaan.

Infektiolääkäri Jukka Lumio on samoilla linjoilla Hemilän kanssa siitä, että sinkin ja C-vitamiinin tehosta on flunssan hoidossa tieteellistä näyttöä. Hän kuitenkin korostaa Hemilän tavoin sitä, ettei niiden tehoa ole tutkittu uuden koronan osalta. Mitä tulee punahattu-uutteeseen, pakuriin ja valkosipuliin, on niiden tieteellinen teho Lumion mukaan täysi kysymysmerkki.

”Jos ihmiset haluavat laittaa rahansa niihin, niin sen kuin rupeavat lappaamaan. Kannattaisi kuitenkin miettiä kannattaako näihin paniikkireaktioihin lähteä mukaan.”

