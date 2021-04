Keskustalainen entinen pääministeri Esko Aho sanoo suoraan Ylen aamussa, että valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) pitäisi olla mukana Säätytalon puoliväliriihineuvotteluissa, jotka jatkuvat jo seitsemättä päivää. Huomiota on julkisuudessa herättänyt se, että Vanhasen sijaan Säätytalolla on neuvotellut keskustan puheenjohtaja, tiede ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Vanhanen on todennut luottavansa Saarikkoon.

”Valtiovarainministeriön rooli on pitää huolta siitä, että numerot ovat järjestyksessä ja kunnossa. Numeroita ei voi poliittisella päätöksellä muuttaa toiseksi. Poliittisella päätöksellä voit vaikuttaa siihen johtopäätökseen, mitä niistä numeroista tehdään. Sen takia minusta on aivan käsittämätöntä, että valtiovarainministeri on poissa niistä keskusteluista. Että ajatellaan, että kysymys on vain poliittisesta osaamisesta ja taidoista. Kyllä tässä on erittäin paljon kyse myös taidoista hoitaa valtiontaloutta, ja se taito on aina ollut ja tulee olemaan valtiovarainministeriössä”, Aho sanoi Ylen aamussa tiistaina.

Puoliväliriihen juntturaan menneissä neuvotteluissa olivat eilen paikalla vain hallituspuolueiden puheenjohtajat, ja samalla kokoonpanolla jatketaan tänään. Keskustelua on herättänyt se, että mediatietojen mukaan hallitus olisi joustamassa niin sanotuista kehyksistä, joihin piti palata ensi vuonna.

Ahon mukaan kehysmenettelyllä saatiin pitkäjänteisyyttä taloudenpitoon ja siitä tulisi pitää kiinni.

”Minua pelottaa, että tämä velkaantuminen, joka alkoi 2008, jatkuu ja jatkuu, eikä ole mitään näköpiirissä, joka sitä pysäyttää.”

Ahon mukaan koronan jälkeen on alkamassa erittäin nopean kasvun vaihe, josta Suomi voi päästä ja todennäköisesti jollain tavalla pääseekin osalliseksi.

”Ajatus siitä, että lisävelan otolla jotenkin ylläpidettäisi kasvua nyt, niin en jaksa siihen uskoa. Nyt kasvun lähde tulee olemaan se, että pääsemme maailmantalouden nousuun kiinni ja säästöpotentiaalin hyödyntämiseen kiinni, joka on nyt alkamassa. Siitä on selvät merkit olemassa”, Aho sanoi.

Ahon mielestä riihijuntturasta ei pitäisi tulla ulos kompromissin, vaan yhteisen näkemyksen kanssa.

”Ei näytä erityisen hyvältä”, Aho sanoi.