Kansanedustaja. Tampereen ex-pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok) on paljasjalkainen tamperelainen, jonka sydän pysyy Tampereella. ”On vaikea kuvata tarkasti, mutta tunnen olevani kotona Tampereella. Tampereella on mukava, mutkaton tunnelma. Se on riittävän iso tarjotakseen mahdollisuuksia elämään mutta samalla sopivan pieni, että tuntee paikat ja ihmiset”, hän sanoo.

Kuva: Karoliina Vuorenmaki