Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen on tyrmistynyt Valko-Venäjän sunnuntaina tekemästä lentokonekaappauksesta ja oppositioaktivisti Raman Pratasevitšin kiinniotosta. Hän kiittää Euroopan unionin ripeää reaktiota, mutta toivoo EU:n asettavan Valko-Venäjälle pakotteita ylilentokieltojen lisäksi.

“Valko-Venäjän lentokonekaappaus ei ole mikä tahansa loukkaus siviililiikenteen sääntöjä vastaan. Tämä on hyökkäys Euroopan turvallisuutta kohtaan ja siten vahvasti periaatteellinen asia,” Valtonen toteaa tiedotteessa.

“Kaikkien, myös diktaattorien vainoamien, ihmisten tulee olla turvassa Euroopan unionin alueella, niin maassa kuin ilmassa”, hän jatkaa.

Valtosen mukaan ennen Valko-Venäjä tasapainoili idän ja lännen välissä. Nyt hänen mukaansa ”piuha näyttäisi kulkevan suoraan Moskovaan”.

Valtonen sanoo, että Valko-Venäjä on Aljaksandr Lukašenkan johdolla kulkenut viime kuukausina yhä autoritäärisempään suuntaan. Hän muistuttaa, että Valko-Venäjän johto ei keskustele maanpaossa olevien opposition edustajien kanssa.

”Sille on syynsä, että ovat maanpaossa. Toinen vaihtoehto nimittäin on, että he ovat kotimaassaan vankilassa”, Valtonen toteaa.

EU päätti tällä viikolla välttää Valko-Venäjän ilmatilaa, estää valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsyn EU:n ilmatilaan ja samalla kieltää valkovenäläisiä lentoyhtiöitä laskeutumasta EU-kentille. Myös Finnair reitittää lentonsa uudelleen.

Valtonen kiittää Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön reaktiota lentokonekaappaukseen, mutta hänen mukaansa toimia on jatkettava.

”Valko-Venäjän hallinnolle on asetettava mittava pakoteohjelma. Maan valtionyhtiöt ovat valtaapitävien taloudellisen hyödyn lähde. Valko-Venäjä on irrotettava kansainvälisistä organisaatioista kuten Interpolista, jotta yhteistä tietoa ei voi käyttää ihmisoikeusrikkomuksiin. Raman Pratasevitš on vapautettava ja EU:n on jatkettava maan kansalaisyhteiskunnan tukemista”, Valtonen listaa.