Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ja keskustan kansanedustajat Joonas Könttä ja Mikko Kärnä vaativat Soldiers of Odinin (SOO) lakkauttamista.

”Soldiers of Odinin kaltainen järjestö on uhka suomalaiselle demokratialle, ja se pitäisi lakkauttaa. Yhteiskunnassamme ei ole tilaa poliittiselle väkivallalle. Samalla poliisin olisi syytä tarkastella myös muita äärioikeistolaisia järjestöjä ja tarvittaessa meidän on kyettävä päättämään yhteiskuntarauhaa ja demokratiaa vahingoittavien järjestöjen toiminta”, Könttä sanoo.

Matias Mäkynen korostaa, ettei Suomi voi sietää poliittista väkivaltaa.

”SOO ja kaikki järjestöt, jotka lietsovat siihen on syytä lakkauttaa. Toivottavasti viranomaiset tarttuvat asiaan. Mielipiteitä ei pidä rajoittaa, mutta toiminnan on kunnioitettava kaikkien ihmisoikeuksia”, hän tviittasi.

Mikko Kärnä kertoi Twitterissä jättäneensä kansanedustajien allekirjoitettavaksi toimenpidealoitteen asiasta.

”Me allekirjoittaneet edellytämme, että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin väkivaltaisen ja kansanvaltaa halveksivan järjestön Soldiers of Odinin lakkauttamiseksi. Onko yli puolet takana”, hän kirjoitti.

Kaksi miestä vangittiin perjantaina todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltyinä perussuomalaisen Pekka Katajan murhan yrityksen tutkinnassa. Kataja on perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö ja kansanedustajan avustaja.

Yle kertoi perjantaina, että vangitut ovat äärioikeistolaisia. Ylen mukaan epäillyistä vanhempi on kuulunut äärioikeistoryhmä Soldiers of Odinin johtajistoon ja hänellä on kontakteja myös uusnatsijärjestö PVL:ään. Uusi Suomi kysyi vahvistusta tutkinnanjohtajalta, joka kieltäytyi vastaamasta julkisuuslakiin vedoten.

Terrorismin ja poliittisen väkivallan tutkija Leena Malkki nostaa esiin myös Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL).

Korkein oikeus (KKO) määräsi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen väliaikaiseen toimintakieltoon viime vuoden maaliskuussa. Samalla KKO myönsi järjestölle valitusluvan jutussa, joka koskee sen määräämistä lakkautettavaksi. Toimintakielto on voimassa, kunnes KKO on ratkaissut asian lopullisesti.

”Asema-aukion tapahtumien jälkeen sanoin, että kuolonuhrien aiheutuminen muuttaa usein merkittävästi sitä, millaisia toimia ääriliikkeinä pidettyihin ryhmiin kohdistetaan. Syynä tähän on mm. uhkakuvien konkretisoituminen ja poliittinen paine. Asema-aukion jälkeen alkoi oikeusprosessi PVL:n kieltämiseksi, joka on edelleen kesken. Nyt ollaan taas tilanteessa, jossa samasta miljööstä tulevat henkilöt ovat vakavasti ihmishengen vaarantaneesta teosta epäiltynä. Miten tämä tulee vaikuttamaan vastatoimiin”, Malkki pohtii Twitterissä.

Asema-aukion tapahtumilla hän viittaa syksyyn 2016, jolloin pahoinpitelyn uhriksi Helsingin Asema-aukiolla joutunut menehtyi päävammaan. Tapaus johti Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kieltoprosessiin.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoi perjantaina Twitterissä, että toinen Katajan tapauksen epäillyistä erotettu puolueesta ja toisen jäsenhakemus hylätty yhtä monta kertaa kuin hän on sellaisen jättänyt.

Perussuomalaisista erotettu on vangitsemisoikeudenkäynnin dokumenttien mukaan Teemu Torssonen, joka on erotettu perussuomalaisesta puolueesta. Torssonen on jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu, jonka eduskuntavaaliehdokkuuden Keski-Suomen piiri hylkäsi keväällä 2018.

