Rokotukset. Suomi on varautunut rokottamaan kaikki yli 12-vuotiaat kolme kertaa. Samaan aikaan kansainvälisesti on Mika Salmisen mukaan iso riski, että osa maista on vasta rokotusten alkuvaiheessa. Tilanne ei ole Suomenkaan kannalta hyvä, hän sanoo.

Kuva: KIMMO HAAPALA