Osittain yllättävät nimet nousivat esiin MTV:n kyselyssä, jossa kuuden suurimman puolueen maakuntien piiripäättäjiltä tiedusteltiin, kuka on heidän suosikkinsa puolueensa seuraavaksi presidenttiehdokkaaksi vuoden 2024 vaaleissa.

Esimerkiksi puoluejohtajat Sanna Marin (sd), Annika Saarikko (kesk), Maria Ohisalo (vihr) ja Petteri Orpo (kok) eivät ole puolueväkensä suurimpia suosikkeja presidenttipelissä.

Sdp:n piiripäättäjien selkeät suosikit presidenttiehdokkaaksi ovat nykyinen europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (kannatus 35 prosenttia) sekä EU-komissaari Jutta Urpilainen (32 prosenttia). Kokoomuksen piirivaikuttajien kaksi selkeintä suosikkia ovat nykyinen Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (24 prosenttia) ja Sitran yliasiamies Jyrki Katainen (23 prosenttia). Keskustan piiripäättäjien vastauksissa nousee selkeästi ylitse muiden Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (41 prosenttia).

Vihreiden kärkinimi on edelleen ulkoministeri Pekka Haavisto. Perustuslakivaliokunnan Al-Hol-tapaukseen liittyvistä moitteista huolimatta 52 prosenttia vihreistä vastaajista haluaisi Haaviston presidenttiehdokkaaksi.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari katsoo, että seuraavien vaalien tilanne on varsin avoin, koska istuva presidentti Sauli Niinistö ei ole silloin ehdolla.

”Kyllä sillä on iso vaikutus, ettei istuva presidentti voi asettua ehdolle. Peli- ja kilpailutilanne on avoin. Jos istuva presidentti lähtee ehdolle, hänelle ei haluta lähteä häviämään. Nyt seuraavissa vaaleissa tilanne on toinen, Ruostetsaari kommentoi MTV:lle.

Iltalehden jouluna julkaiseman gallupin tulokset olivat varsin erilaiset. Iltalehden Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä pääministeri Sanna Marin saa 16 prosentin kannatuksen. Gallupin kakkonen on Pekka Haavisto, jonka suosio on kuitenkin pudonnut rajusti edelliseen, huhtikuussa tehtyyn kyselyyn verrattuna. Tämä kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen äänestysikäistä väestöä.

