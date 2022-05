EU:n kilpailukomissaarin Margrethe Vestagerin mukaan komission tutkimuksessa ilmeni viitteitä siitä, että Apple on suosinut omaa Apple Pay -palveluaan. Apple saa seuraavaksi vastata komission väitteisiin.

Euroopan komissio on tänään lähettänyt amerikkalaiselle teknologiajätille Applelle väitetiedoksiannon. Komissio katsoo siinä alustavasti, että Apple on käyttänyt määräävää markkina-asemaansa väärin.

Kyse on Applen maksujärjestelmästä Apple Paysta. Komission alustavan näkemyksen mukaan Apple on rajoittanut kilpailua mobiililompakkojen markkinoilla. Kilpailun rajoittaminen on EU:n kilpailusääntöjen mukaan laitonta.

Yhtiö on rajoittanut kolmansien osapuolien pääsyä keskeiseen teknologiaan, jota tarvitaan kilpailevien mobiililompakkojen kehittämiseen Applen laitteille.

Apple Pay on ainoa mobiililompakko, joka saa käyttää NFC-yhteyttä Applen iOS-käyttöjärjestelmässä. Apple ei tarjoa pääsyä kilpaileville sovelluskehittäjille.

NFC-tiedonsiirto (near-field communication) tarkoittaa lyhyen kantaman langatonta teknologiaa, jota käytetään esimerkiksi lähimaksamisessa, matkakorteissa ja kulunvalvonnassa.

Apple Pay on Applen oma mobiililompakkoratkaisu iPhone- ja iPad-laitteille. Sitä käytetään mobiilimaksamiseen kivijalkamyymälöissä ja verkkokaupoissa.

Apple saa tutustua tutkinta-aineistoon

Komissio käynnisti Apple Pay -tutkintansa vuonna kesäkuussa 2020. Applella on seuraavaksi mahdollisuus tutustua komission tutkinta-aineistoon, vastata siihen kirjallisesti ja pyytää suullista kuulemista.

Kilpailututkinnan kesto vaihtelee, eikä sen päättämiselle ole määräaikaa.

Vestager ei halunnut vielä arvioida, kuinka suuret sakot Apple voisi saada, jos sen katsotaan lopulta syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön.

EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä sakko, joka on korkeimmillaan kymmenen prosenttia yrityksen vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Applen liikevaihto oli viime vuonna 365,8 miljardia dollaria.

