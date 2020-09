Keskustan riveihin tänä vuonna palannut konkaripoliitikko Paavo Väyrynen ennakoi keskustalle vaikeita kuntavaaleja ja pohtii, joutuuko puheenjohtajaksi eilen lauantaina noussut Annika Saarikko katumaan Katri Kulmunin syrjäyttämistä.

”Keskustan menestys ensi kevään kuntavaaleissa on kohtalon kysymys Annika Saarikon tulevaa uraa ajatellen. Jos koemme taas tappion, nousee paineita vaihtaa johtoa jo ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Ehkä Annika joutuu vielä katumaan sitä, että syrjäytti Katrin Oulun kokouksessa. Jos Katri olisi kantanut vastuun tappiollisista kuntavaaleista, Annika olisi voinut seuraavassa puoluekokouksessa hänet vielä helpommin voittaa”, Väyrynen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän kiinnittää huomiota siihen, ettei puoluekokouksessa keskusteltu siitä, miksi keskustan kannatus vuosien 2011 ja 2019 eduskuntavaaleissa romahti ja miksi se viimevuotisen murskatappion jälkeen vajosi vielä usealla prosenttiyksiköllä.

”Siitäkään ei keskusteltu, miksi kannatus ei ole sittemmin noussut, vaikka puolueen johtoon nousi vuosi sitten Katri Kulmunin kaltainen pätevä ja suosittu nouseva poliitikko”, hän huomauttaa.

Väyrynen arvioi, että puoluekokouksen suoma julkisuus ja Saarikon esiintymistaidot voivat ainakin tilapäisesti nostaa keskustan kannatusta.

”Toivokaamme tätä. Perusongelma on kuitenkin se, että keskusta on jo vuosikausien ajan menettänyt luottamustaan perinteisen kannattajakuntansa keskuudessa. Tämä luottamus olisi palautettava.”

Kannatuksen nostaminen ei Väyrysen mukaan ole helppoa, koska keskusta on mukana punavihreässä hallituksessa.

”Sopiminen on helppoa, kun antaa periksi. Tarvitaan myös omaa tahtoa ja tahtopolitiikkaa. Lisäkannatuksen hankkiminen kilpailemalla äänestäjien suosiosta cityvihreiden ja vasemmiston kanssa on äärimmäisen vaikeaa. Tällä kentällä kilpailu on kovaa”, hän sanoo.