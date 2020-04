Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut kuntakohtaiset tiedot koronatartunnoista.

Eniten varmennettuja tartuntoja on Helsingissä, 511. Suurista kaupungeista Espoossa tartuntoja on 161, Vantaalla 88, Tampereella 71, Oulussa 55, Jyväskylässä 43 ja Turussa 27.

Kaikkiaan vahvistettuja tapauksia on Suomessa 1 927, eli 45 enemmän kuin eilen lauantaina. Koronavirustestejä on tehty reilut 25 000. Virukseen on kuollut ainakin 25 ihmistä ja 73 potilasta on tehohoidossa.