Moni Deturin asiakas joutuu nyt miettimään mitä tehdä jo maksetun hotellin kanssa. Hotellit ovat vaatineet maksua suoraan asiakkaalta. Tilanteesta riippumatta asiakas kärsii tappion.

Lisäksi moni asiakas joutuu penäämään maksuja loppuvuoden matkoista, jotka Detur on perunut.

Rahojen takaisin saaminen voi osoittautua vaikeaksi. Deturilla on aiemminkin ollut ongelmia korvausten maksamisessa . Lain mukaan pakettimatkan järjestäjän on annettava viranomaisille vakuus, josta kuluttajille tarpeen tullen maksetaan korvaus. Detur, joka on ruotsalaisessa omistuksessa, on maksanut suomalaisten matkojen vakuudet Ruotsin valtiovarainministeriön alaiselle kamarikollegiolle.

”Ensin rahaa on haettava yritykseltä ja sen jälkeen on otettava yhteys kuluttaja-asiamieheen”, sanoo kamarikollegion lakiviskaali Ingela Allenbert .

Sotku tuli täysin puskista

Yleensä kamarikollegio maksaa korvauksia vain konkurssitapauksissa tai jos yritys on maksukyvytön. Sääntö ei kuitenkaan ole ehdoton.

”Tämä saattaa olla sellainen tapaus, jossa voimme maksaa korvauksen.”

Korvauksen hakuaika on kolme kuukautta konkurssista tai matkan peruuntumisesta. Hakemuksen voi täyttää suoraan verkossa . Allenbertin viraston sivuilta löytyy myös englanninkielinen lomake.

Viraston toisen virkamiehen, Björn Olssonin mukaan vakuudet ovat hyvällä tasolla. Detur Finlandin vakuuksia on kamarikollegiossa 2,8 miljoonaa euroa. Tästä 938 000 euroa on toistaiseksi voimassa olevia vakuuksia ja loput 1,8 miljoonaa väliaikaisia vakuuksia.

”Matkanjärjestäjän on maksettava takuu, joka ylittää matkojen hinnan kymmenellä prosentilla”, sanoo Olsson.

Maksettujen vakuuksien riittävyyttä on vaikea arvioida. Detur on markkinoinut myös superhalpoja matkoja, joissa viikko all inclusive -rannekkeella, eli täysihoidolla, maksaa vain 150 euroa.

Kamarikollegio on kuitenkin suhteuttanut maksettuja summia matkojen määrään, ja tämän arvion perusteella matkat näyttävät olleen normaalihintaisia.

Viime vuonna Detur Finlandin liikevaihto oli selvästi alempana kuin ennen koronaa, eli hiukan alle 2,9 miljoonaa euroa, mutta selvästi suurempi kuin 2020.

Yhtiö ilmoitti vain kuukausi sitten patentti- ja rekisterihallitukseen jättämässään tilinpäätöksessä, että tästä vuodesta tulee hyvä ja liikevaihto nousee 18 miljoonaan euroon. Akuutti kriisi näyttää tulleen täydellisenä yllätyksenä.

Mitä tapahtuu, jos vakuudet eivät riitä?

”Yhtiön asettamat vakuudet jaetaan kaikkien hakijoiden kesken”, sanoo Allenbert.

Rahojen saaminen kamarikollegiolta kestää viikoista jopa kuukausiin.

Detur ei ole vastannut Talouselämän jättämiin soittopyyntöihin, tekstiviesteihin tai sähköposteihin.