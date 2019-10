Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto puhuu Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa muun muassa akkutehdashankkeista ja siitä, miten lapsiperheen arki olisi hyvin hankalaa Helsingin kantakaupungissa. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) reagoi Autton mukaan kevytautoasiassa liian nopeasti eurooppalaiseen lobbaukseen.

Vaalikauden tärkeimmäksi lakihankkeeksi lappilainen perheenisä nostaa perhevapaauudistuksen. Kotihoidontukea hän ei halua lyhentää vaan lisätä sellaista aikaa, jolloin äiti ja isä ovat yhtä aikaa kotona. Autton mukaan syntyvyyskeskustelussa on monia hankalia näkökulmia.

”Jos mietitään sitä, että meillä pitäisi olla mahdollisimman paljon kannusteita niille perheille, jotka kykenevät huolehtimaan lapsistaan, ja sitten taas esimerkiksi maahanmuuttajaperheillä [on] vähän turhan hyvät kannustimet siihen, että äiti jää kotiin ja hänen elämänuransa on vain hoitaa niitä lapsia. Näiden yhteensovittaminen on se iso kysymys. Maahanmuuttajaperheiden äideillä pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus päästä myös integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään, oppia kieli ja kotoutua, saada suomalaisia ystäviä. Sitä kautta maahanmuuttajaperheiden äidit toimisivat kannustavina esimerkkeinä myös niille omille miehilleen ja pysyisivät auttamaan omia lapsiaan koulupolulla”, Autto sanoo.

Hän miettisi keinoja, miten tuettaisiin niitä perheitä, "jotka eivät välttämättä ole sen taloudellisen kannusteen perässä”.

”Samaan aikaan me nähdään, että meillä on lastensuojelussa jouduttu sijoittamaan lapsia omista kodeista pois valtavia määriä. Meillä on hankala kohtaanto-ongelma: että semmoisilla perheillä, joissa ei pystytä huolehtimaan lapsista, on vähän liikaa lapsia, niissä perheissä, joissa pystyttäisiin, ei ole ollenkaan lapsia. Tämä on tosi hankala keskustelu, koska ei pidä tietenkään myöskään tuomita ihmisiä eikä me voida sillä tavalla sanoa, että jossain on liikaa lapsia. Mutta onhan se totta, että maahanmuuttajaperheillä, joilla on vaikka kymmenen, se muodostuu sellaiseksi yli sukupolvien periytyväksi vaikeudeksi integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan”, Autto sanoo.

Lue Autton koko haastattelu täältä: Kansanedustaja Heikki Autto lentää Lappiin pari kertaa viikossa ilman häpeää ja puolustaa autoilua – ”Suostun ottamaan tämän synnin päälleni”

LUE SARJAN AIEMMAT OSAT: