Yritystukia on jaettu erikoisin perustein koronakriisissä, arvostelee omalle yritykselleen merkittävän tuen saanut kansanedustaja Ano Turtiainen (ps).

”Tukien saajina on esimerkiksi pöytälaatikkoyrityksiä ja tukia on jaettu yrityksille, joilla on poste restante-osoitteet. Kyllä tässä vähän hälytyskellot soivat, että miten toiminta voi olla näin huolimatonta”, Turtiainen ihmettelee tiedotteessaan Business Finlandin myöntämistä tuista noussutta kohua.

”Moni yritys ja toimiala on kärsinyt pahoin koronaepidemian takia. Tuet pitäisi jakaa nimenomaan koronasta kärsiville yrityksille, eikä huijareille.”

Media on raportoinut, että myös edustaja Turtiaisen ja hänen vaimonsa Minna Turtiaisen omistama voimanostoalan yritys Gometal Oy on saanut Ely-keskukselta tukea 70 800 euroa koronaepidemian takia.

”Jouduimme lomauttamaan henkilöstöä ja myynti käytännössä pysähtyi, kun rajoitukset astuivat voimaan. Onneksi yrityksille myönnettiin tukia, sillä saimme sen myötä palkattua henkilöstöä töihin ja panostettua tuotantoon”, Turtiainen kiittää.

”Onneksi meillä oli mahdollisuus tehdä muutoksia tuotantoon. Yrityksemme alkoi nimittäin valmistamaan kasvosuojaimia, joista on nyt tietysti kova kysyntä. Liiketoiminnassa on tärkeää reagoida nopeasti muuttuviin markkinoihin, mutta joskus se tarvitsee hieman taloudellista sysäystä”, kansanedustaja jatkaa.

Turtiaisen mukaan ”tuet menevät muun muassa palkkakuluihin ja uusien tuotteiden kehittämiseen”.

”Yrityksemme käyttää ELY-keskuksen myöntämää koronatukea uusien tuotteiden, kuten suojainten kehittämiseen ja tuotannon digitalisoimiseen. Palkkakuluihin käytetään 25 000 euroa uusien tuotteiden valmistamiseksi ja niiden markkinointiin.”

Tiedotteen mukaan Gometal Oy:n omistavat yhtiön liiketoiminnasta vastaava Minna Turtiainen sekä Ano Turtiainen puoliksi.

Yritysten koronatukien suurimman maksajan Business Finlandin myöntämistä koronatuista aloitettiin tiistaina ministeriön selvitys, ja oman tarkastuksensa asiasta tekee myös Valtiontalouden tarkastusvirasto. Osan kriisituista jakavat ely-keskukset. LUE LISÄÄ: