Venäjän aloittama sota Ukrainassa on siirtynyt uuteen vaiheeseen, mutta sen nopeaa loppua ei ole näkyvissä, arvioi puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen maanpuolustuskurssin avajaispuheessa.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta. Viime aikoina on raportoitu Ukrainan joukkojen menestyksestä vastahyökkäyksessään. Kivisen mukaan kyse on sodan uudesta vaiheesta.

”Olemme viime viikkojen aikana seuranneet Ukrainan sodan uutta vaihetta. Ukraina on saavuttanut vastahyökkäyksillään menestystä ja sillä on ollut sodankäynnissä aloite. Venäjä on ollut reagoivassa asemassa ja sen asevoimien toimintakyky on heikentynyt tappioiden ja kalustomenetysten seurauksena”, Kivinen sanoi.

”Sodan nopeaa loppua ei ole kuitenkaan näkyvissä ja lähestyvä talvi tulee osaltaan vaikuttamaan kummankin osapuolen mahdollisuuksiin operoida. Kuinka Venäjä ja Ukraina kykenevät sodankäyntikykyään ylläpitämään suhteessa toisiinsa, on keskeinen asia sodan jatkokehitystä arvioitaessa.”

Lännen tuki Ukrainalle tärkeää

Kivinen korostaa, että lännen tuki on Ukrainan puolustustaistelun onnistumisen kannalta yhä ensiarvoisen tärkeää.

”Tämän vuoksi Venäjän tavoitteena näyttää olevan kaikin tavoin haastaa lännen ja sen kansalaisten kestokykyä ja näin pyrkiä hajottamaan lännen yhtenäistä rintamaa. Jatkokehitysarvioita tehtäessä on pidettävä mielessä se, että sodan lopputulemalla on paljon laajemmat vaikutukset kuin Venäjän ja Ukrainan välisten asioiden ratkaisu. Kyse on siitä, miten sodan seuraukset vaikuttavat laajemmin maailmanjärjestykseen. Venäjällä on paljon pelissä.”

Sodan seurausten ja sen arviointi, mihin kaikki johtaa, on Kivisen mukaan haasteellista. Myös ennakoimattomat tilannekehitykset ovat mahdollisia, hän huomauttaa.

Kivinen siteeraa liittoutuneiden Euroopan joukkojen ylipäällikkönä toiminutta Yhdysvaltojen entistä presidenttiä Dwight D. Eisenhoweria, joka sanoi, että ”aseet, tankit ja lentokoneet eivät ole mitään, ellei niiden takana ole vankkaa henkeä ja lujaa sydäntä”.

”Tämä toteamus on yhä paikkansa pitävä, kuten Ukrainan kansan menestyksekäs puolustustaistelu on osoittanut.”

