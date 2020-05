Suomi on vähän kerrassa siirtymässä koronastrategiassaan rajoituksista tartuntaketjujen etsimiseen ja katkomiseen. Hyvä työkalu tässä olisi jo pitkään esillä ollut mobiilisovellus, jotka kuitenkin saadaan vielä odottaa.

EU:n televiestintäministerit pitivät tiistaina videokokouksen, jossa käsiteltiin muun muassa juuri koronatartuntojen kartoittamiseen käytettäviä covid-19-mobiilisovelluksia. Suomi pitää tärkeänä sitä, että mobiilisovellukset ovat jäsenmaiden kesken yhteensopivia. Niiltä edellytetään myös korkeaa tietoturvaa ja tietosuojaa.

”Kannustan EU:n terveysministereitä ripeään yhteistyöhön. EU-tasolla sovellusten tulisi olla rajojen avautuessa keskenään mahdollisimman yhteentoimivia. Tämä saattaa olla kriittinen tekijä koronakriisistä selviytymisen kannalta”, Suomea kokouksessa edustanut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo tiedotteen mukaan.

Hän tuo esiin myös sen, että sovelluksen käytön on oltava vapaaehtoista:

”Keskeistä Suomessa kehitettävässä sovelluksessa on sen käytön vapaaehtoisuus. Käyttämisen tulee perustua henkilön suostumukseen, ja sovelluksen käytön tulee loppua epidemian päätyttyä. Sovelluksen keräämiä tietoja ei saa säilyttää yhtään pidempään kuin on välttämätöntä.”

Ministerit nostivat katsetta jo koronakriisin jälkeiseen aikaan.

”Koronaepidemian aikana digitalisoituminen on ottanut valtavan askeleen, kun esimerkiksi videopuhelut, toimitettavat ruokapalvelut ja virtuaalitapahtumat ovat lisääntyneet voimakkaasti. Näiden tarve ei jatkossakaan vähene. Siksi on välttämätöntä jatkuvasti kehittää viestintäverkkojen toimivuutta, kapasiteettia ja kestävyyttä. On tärkeää, että kiinteitä valokuituverkkoja ja 5g-verkkoja edistetään rinnakkain”, Harakka toteaa.