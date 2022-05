Britannian puolustusministeriön tänään maanantaina julkaistujen tiedustelutietojen mukaan Venäjä on menettänyt Ukrainan hyökkäyksessään paljon nuorempia ja keskitason upseereja. Se on vaikeuttanut joukkojen johtamista.

Britannian puolustusministeriö raportoi asiasta Twitterissä.

”Venäjä on todennäköisesti kärsinyt tuhoisia tappioita keskitason ja nuorempien upseeriensa keskuudessa konfliktin aikana”, puolustusministeriön Twitterissä kirjoitetaan.

Prikaatien ja pataljoonien komentajat lähettävät todennäköisesti joukkojaan vaikeisiin paikkoihin, koska heihin kohdistuu kova paine saada yksiköt tuottamaan tulosta.

Britannian mukaan Venäjältä myös puuttuu korkeasti koulutettuja aliupseereita. Sen vuoksi nuorempien upseerien on täytynyt johtaa alimman tason taktisia toimia.

Nuoremman sukupolven ammattiupseerien menetykset todennäköisesti pahentavat Venäjän jatkuvia ongelmia komentomenettelyn nykyaikaistamisessa. Venäläisyksiköt, jotka muodostetaan uudelleen useiden eri yksiköiden selviytyneistä, ”ovat todennäköisesti vähemmän tehokkaita nuorempien johtajien puutteen vuoksi”.

”On useita uskottavia raportteja paikallisista kapinoista Venäjän joukkojen keskuudessa Ukrainassa. Todennäköisesti kokeneiden ja uskottavien joukkueen ja komppanian komentajien puute johtaa moraalin heikkenemiseen ja jatkuvaan huonoon kuriin”, Britannian puolustusministeriö raportoi.

Severodonetskin valtaaminen Venäjän prioriteetti

Mediaverkosto Euractiv kirjoitti eilen Ukrainan sotatilanteesta.

Sen mukaan sunnuntaina Venäjän joukot tehostivat hyökkäyksiään raskaalla tykistötulella valloittaakseen Severodonetskin kaupungin Donbasissa, Luhanskin alueella.

Severodonetsk on suurin kaupunki, joka on vielä Ukrainan hallinnassa Luhanskissa. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi viikonloppuna, että Donbasin alueen niin sanottu ”vapauttaminen” eli valtaaminen kokonaan on Venäjän ehdoton prioriteetti hyökkäyksessä, Euractiv kertoo.

Epäonnistuttuaan pääkaupunki Kiovan valloittamisessa sodan alkuvaiheessa, Venäjä pyrkii lujittamaan otettaan Donbasista, josta suuri osa on ollut Moskovan tukemien separatistien hallinnassa.

Euractivin mukaan Venäjä on keskittänyt valtavan tulivoiman pienelle alueelle – toisin kuin konfliktin aikaisemmissa vaiheissa, jolloin sen joukot olivat usein hajallaan.

Severodonetsk onkin suurelta osin tuhoutunut pommituksissa.

LUE SEURAAVAKSI: