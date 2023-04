Yhdysvaltain ja Naton salaisia Ukrainaan liittyviä suunnitelmia on vuodettu sosiaaliseen mediaan. Asiasta uutisoi The New York Times (NYT), jonka mukaan vuodetuissa asiakirjoissa kerrotaan salaisesta suunnitelmasta Ukrainan armeijan vahvistamiseksi.

Pentagon tutkii parhaillaan vuotoa ja pyrkii selvittämään, kuka tai mitkä tahot ovat sen taustalla.

”Olemme tietoisia sosiaalisessa mediassa julkaistuja viestejä koskevista raporteista ja tutkimme asiaa”, Pentagonin apulaistiedottaja Sabrina Singh kommentoi medialle.

NYT:n mukaan asiakirjat julkaistiin venäläisten laajasti käyttämässä Telegramissa ja Twitterissä. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan asiakirjoihin olisi ennen julkaisua tehty muutoksia, jotka liioittelevat ukrainalaisten kaatuneiden määrää ja vähättelevät venäläisten kaatuneiden määrää.

Vuodetuissa asiakirjoissa kerrotaan muun muassa, millaista aseellista apua Ukrainan uskotaan tarvitsevan vastahyökkäyksen onnistumisen kannalta. Suunitelmassa pohditaan myös, millä tahdilla Ukraina voisi hyödyntää HIMARS-raketinheitinjärjestelmää.

