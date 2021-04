Tartuntatautilakiin on säädettävä mahdollisuus vaatia matkailijoilta negatiivista ennakkotestitodistusta Suomen rajoilla, katsoo sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Hän kaipaa lakiin testivaatimuksen lisäksi myös maskipakon mahdollisuutta sekä nykyistä jykevämpiä kirjauksia karanteeneista.

”Toivoisin, että nämä toimet olisivat olleet jo pitkän aikaa valmistelussa.”

Ohisalo vetoaa asiassa sosiaali- ja terveysministeriöön, jonka vastuulla tartuntatautilaki on. STM ilmoitti äskettäin, että se ei sittenkään ole valmistelemassa lakia, joka mahdollistaisi negatiivisen koronatestitodistuksen vaatimisen. Todistusten vaatiminen jää siis Suomessa toistaiseksi liikennöitsijöiden eli lentoyhtiöiden ja varustamoiden vastuulle.

Testivaatimus tarvitaan lakiin, Ohisalo linjaa Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa. Lue laajempi haastattelu tämän linkin takaa.

Tartuntatautilain muutos tarvitaan paitsi tulevien terveyskriisien varalta myös lähitulevaisuutta varten, kun matkailu alkaa rokotusten turvin lisääntyä, mutta virusmutaatioita liikkuu yhä.

”Ongelma on siinä, että tässä vaiheessa me kyllä pystymme testaamaan kaikki tulijat, kun me olemme vähentäneet rajaliikennettä 95-prosenttisesti. Kun rajalla liikkujaa alkaa olla 100 000 per päivä, silloin ei enää testata 100 000 ihmistä per päivää, vaan silloin pitää olla kaikki muut keinot käytössä”, sisäministeri sanoo.

Maria Ohisalo kertoo videohaastattelussa vaalikauden tärkeimmistä lakihankkeista. Juttu jatkuu videon alla.

Ohisalo muistuttaa, että myös hallituksen esittämät liikkumisrajoitukset tyrmännyt eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt maskipakon säätämistä tartuntatautilailla.

”Siellä pitäisi olla myös tämä negatiivisen testitodistuksen vaatimus rajoilla ja siellä olisi hyvä olla karanteeneista jotain konkreettisempaa ja vahvempaa”, Ohisalo sanoo viitaten muun muassa karanteenihotelleihin, joita maailmalla on ollut käytössä matkailijoille.

Vihreä sisäministeri on joutunut sulkemaan rajat tavalla, joka normaalioloissa olisi mahdoton. Hän muistuttaa, että EU:n poikkeusluvalla ylläpidetystä sisärajakontrollista täytyy juridisesti luopua, kun epidemiatilanne hiipuu. Silloin tilalla täytyy olla uusia terveysturvallisuustoimia, hän sanoo.

”Se on myös kriteerinä meidän rajapäätöksille, että valmisteilla on terveysturvallisuustoimia.”

Ohisalon mukaan hän on hallituksessa yrittänyt ”vääntää näitä oikeaan asentoon”. Sisäministerin mukaan rajavartijat tarkastavat kyllä testitodistukset, jos sille on lain pohja tartuntatautilaissa.

”Ilman tartuntatautilain kirjausta rajavartija ei voi ihmisten terveystietoja kysellä. Tästä nämä kaksi taloa [ministeriöt] käyvät keskustelua, ja toivomme, että nämä asiat etenevät.”

