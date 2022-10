Maahanmuuttovirastoa on ohjeistettu pitämään ukrainalaiset ja venäläiset erillään vastaanottokeskuksissa, kertoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr).

Vastaanottokeskusten tilanne nousi esiin eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Ainakin opposition kansanedustajat Vilhelm Junnila (ps) ja Timo Heinonen (kok) nostivat esiin Salon Seudun Sanomien uutisen, jonka mukaan Salon Halikon ja Meriniityn vastaanottokeskusten ukrainalaisäidit ovat kokeneet olonsa turvattomaksi venäläismiesten saapumisen jälkeen.

”Olemme tulleet helvetistä, ja nyt se sama helvetti on täällä”, Yevheniia-niminen ukrainalaisnainen kertoo lehdelle.

”He kuuntelevat puhelimesta kovaan ääneen Venäjän propagandauutisia mutta eivät halua mennä rintamalle ammuttavaksi,” sanoo puolestaan Olena.

Junnila ja Heinonen vaativat eduskunnassa asian kuntoon saattamista.

”Ukrainalaisten ja liikekannallepanoa paenneiden venäläisten turvapaikanhakijoiden sijoittaminen samoihin vastaanottokeskuksiin on hämmentävää, pelottavaa ja myös loukkaavaa. Yli 40 yksikössä on sekä ukrainalaisia että venäläisiä turvapaikanhakijoita”, Heinonen sanoi.

Käytännössä asuvat eri paikoissa

Sisäministeri Mikkosen mukaan Suomeen on tullut noin 40 000 ukrainalaista sotaa pakoon. Sitä vastoin Venäjältä tulleiden määrä on toistaiseksi maltillinen.

Mikkosen mukaan Maahanmuuttovirastoa (Migri) on ohjeistettu, että venäläisiä ja ukrainalaisia ei majoitettaisi samoihin tiloihin, vaan kaikille täytyy taata turvalliset olosuhteet myös täällä.

Mikkonen huomauttaa, että Suomen vastaanottokeskukset eivät enää pitkälti ole laitosmaisia tiloja, joissa turvapaikanhakijat asuvat saman katon alla.

”Sen takia voi olla, että ukrainalaisia ja Venäjältä tulleita turvapaikanhakijoita, joita on vielä varsin maltillinen määrä, on nimetty saman vastaanottokeskuksen asukkaaksi, mutta käytännössä he asuvat eri paikoissa, koska on asuntopohjaisia vastaanottokeskuksia nyt paljon enemmän kuin aiemmin”, Mikkonen sanoi eduskunnassa.

Näin kommentoi Migri

Migri kertoi jo viikonloppuna, että vastaanottokeskuksia on ohjeistettu aiheesta.

”Ukrainalaisten ja venäläisten sijoittaminen Suomen vastaanottojärjestelmässä herättää keskustelua. Tiedostamme tilanteen ja seuraamme sitä tarkasti”, Migri tviittasi.

”Majoitusratkaisuissa sekä muissa järjestelyissä on pyritty huomioimaan tilanteen sensitiivisyys. Erityisiä haasteita eri väestöryhmien välillä ei tähän mennessä ole havaittu, mutta tilanne elää ja reagoimme muutoksiin nopeasti.”

Migri lupaa jatkossa sijoittaa laitosmallisissa keskuksissa ukrainalaiset ja venäläiset lähtökohtaisesti eri keskuksiin.

”Elävässä elämässä tilanteet ovat kuitenkin moninaisia. Järjestelyissä pitää huomioida esimerkiksi perheet, joissa on molempia kansallisuuksia”, Migri totesi Twitterissä sunnuntaina.

Vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen ehti lauantaina arvioida Iltalehdelle, että ukrainalaisia on lähes jokaisessa vastaanottokeskuksessa, joten käytännössä venäläisten ja ukrainalaisten erottelu toisistaan olisi mahdotonta.

LUE SEURAAVAKSI: