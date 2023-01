Uutinen Inkooseen suunniteltavasta uudesta tehtaasta saa innostuneen vastaanoton poliitikoilta.

Norjalainen Blastr Green Steel -yhtiö on tehnyt aiesopimuksen Fortumin kanssa Inkoon Joddbölessä sijaitsevan teollisuusalueen hyödyntämisestä yksinoikeudella. Business Finlandin mukaan yhtiö suunnittelee vihreää terästä tuottavan tehtaan ja integroidun vedyn tuotantolaitoksen perustamista.

Jätti-investoinnin arvo olisi noin neljä miljardia euroa ja se työllistäisi käyttövaiheessa jopa 1 200 henkilöä. Tuotanto alkaisi suunnitelman mukaan vuoden 2026 lopulla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on erittäin tyytyväinen, että pitkään työstetyn projektin sijaintipäätös on nyt vahvistettu. Hänen mukaansa päätös on osoitus suomalaisen teollisuuden ja infrastruktuurin kilpailukyvystä.

”Suomi on hyvä maa investoinneille ja uuden kasvun luomiselle. Vaikeinakin aikoina on hyvä rakentaa olemassa olevien vahvuuksien päälle. Kiitokset kaikille prosessissa mukana olleille”, Lintilä tviittaa.

”Suomi on erinomainen paikka hiilineutraalille teollisuudelle ja vähähiilisen teräksen valmistukseen: Meillä on vahva ja luotettava sähköverkko, hyvät olosuhteet päästöttömälle energiantuotannolle sekä toimiva logistiikka. Hanke parantaa entisestään kilpailukykyämme, vahvistaa osaamistamme sekä luo runsaasti työtä ja hyvinvointia. Se tukee myös sekä Suomen että EU:n ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteita”, Lintilä sanoo tiedotteessa.

Myös valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sekä vihreiden puheenjohtaja, ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisalo iloitsevat uutisesta.

”Hieno uutinen! Tämä miljardien investointisuunnitelma luo luottamusta tulevaan. Teollisuus etsii kestävän vihreän talouden pohjaa. Ratkaisumme kotimaisessa energiassa ovat olleet oikeita”, Saarikko tviittaa.

”Hieno uutinen, joka kertoo siitä, millaisia valtavia taloudellisia mahdollisuuksia vihreä siirtymä pitää sisällään”, Ohisalo tviittaa.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne katsoo uutisen alleviivaavan sitä, että riittävä päästötön energia on tänä päivänä teollisten investointien keskeinen edellytys.

Vihreä siirtymä tuo työtä

Pääministeripuolue SDP:ssä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen riemuitsevat.

”Upea useiden miljardien investointiuutinen Inkoosta. Vihreän teräksen tehdas työllistäisi suoraan toista tuhatta. Yhtenä isona syynä Suomen runsas tuulivoimarakentaminen ja valtion toimet sen edistämiseksi. Investoinnin toteutumiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen”, Mäkynen tviittaa.

”Vihreä siirtymä tuo Suomeen työtä”, Harakka sanoo Twitterissä.

Myös hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz painottaa vihreää näkökulmaa.

”Vihreä siirtymän vetämänä on tulossa suurinvestointi Suomeen ja Inkooseen. Ratkaisevaa on investoreiden mukaan puhtaan sähkön ja erityisesti tuulivoiman saatavuus”, hän tviittaa.

Toivottavasti suurtehdas syntyy

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen pitää uutista suurena, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kehuu uusia mahdollisuuksia.

”Tämä on toteutuessaan erinomaista. Todella iso asia, että ulkomainen yritys valitsee Suomen ja uskoo Suomen kilpailukykyyn”, Satonen tviittaa.

”Kuvaa millaisia mahdollisuuksia Suomen hyvinvoinnin ylläpitoon puhtaan energian suurvallaksi ryhtyminen voi tarkoittaa. Toki tässäkin hankkeessa ympäristöasiat hoidettava kunnolla. Toivottavasti syntyy 1200 työpaikkaa ja korkean jalostusarvon suurtehdas”, Mykkänen tviittaa.

Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok) huomauttaa, että Suomi voi olla investointeja houkutteleva maa.

”Yhä voimme tehdä enemmän: nopeampi luvitus, lisää TKI:ta, huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta. Vihreä siirtymä on Suomelle mahdollisuus”, hän tviittaa.

”Uutinen kertoo Suomen houkuttelevuudesta investointikohteena. Tämä olisi toteutuessaan loistava!” iloitsee myös keskustan kansanedustaja Joonas Könttä Twitterissä.

Inkoolaispuheenjohtaja riemuitsee

Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja, hallituspuolue RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström huomauttaa, että kyseessä on sama alue, jonne sijoitettiin LNG-terminaalilaiva loppuvuodesta.

”Olen kiitollinen Fortumin vaikuttamistyölle. Tämä hanke osoittaa, että Länsi-Uusimaa seutuna kiinnostaa”, Wickström iloitsee tiedotteessa.

”Tämä ei ole iso päivä vain Inkoolle tai Länsi-Uudellemaalle – tämä on suuri päivä Suomelle. Tässä taloustilanteessa tällaiset uutiset tuovat toivoa paremmasta.”

Näin isolla hankkeella on merkittävät vaikutukset kuntaan ja todellinen työ alkaa vasta nyt, hän muistuttaa. Matka on vielä pitkä ja myös lopullista investointipäätöstä tulee vielä odottaa, hän sanoo.

Vihreää siirtymää edistävä investointi voi Wickströmin mukaan käynnistää aivan uudenlaisen kehittämisvaihteen Inkoossa.

”Tämä on myös seudullisesti merkittävä asia. Meidän tulee tehdä yhteistyötä yli kuntarajojen. Nyt on kuitenkin tärkeä istua alas ja tutkia, mitä vaikutuksia tällä kokonaisvaltaisesti kunnalle on. Kuntalaiset tulee saada mukaan hankkeen tueksi. Vielä löytyy paljon avoimia kysymyksiä, jotka tulee ratkaista.”