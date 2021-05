Julkisuudessa esillä olleet valtioneuvoston kanslian (VNK) yli 23 000 euron majoitus- ja ravitsemispalveluiden hankinnat eivät liity pääministeri Sanna Marinin (sd) häihin, valtioneuvoston viestintäpäällikkö Päivi Anttikoski kertoo Uudelle Suomelle.

Sosiaalisessa mediassa on noussut kohu sen jälkeen, kun ilmeni, että Tutkihankintoja.fi-sivuston mukaan valtioneuvoston kanslia (VNK) on elokuun alussa 2020 ostanut majoitus- ja ravitsemispalveluita yli 23 000 eurolla.

Menojen kirjauspäiväksi on kirjattu 1. elokuuta 2020. Koska pääministeri Sanna Marin vietti Kesärannassa häitä samana päivänä, on herännyt kysymyksiä siitä, onko häiden kustannuksia maksettu VNK:n toimesta.

Marinin on aiemmin kerrottu itse maksaneen hääkustannukset. Sosiaalisessa mediassa ilmoituksen luotettavuutta on kuitenkin kyseenalaistettu viime aikoina esillä olleen aamiaiskohun takia, jonka mukaan Marinin perheen ruokakuluja Kesärannan virka-asunnossa on maksettu valtion varoista.

Uusi Suomi kysyi asiasta valtioneuvoston viestintäpäällikkö Päivi Anttikoskelta. Kysyimme häneltä, liittyvätkö kyseiset kustannukset Marinin häihin ja jos liittyvät, miten ja miksi.

Anttikosken sähköpostitse antaman vastauksen mukaan kyseiset 1. elokuuta 2020 päivämäärällä kirjatut kulut eivät liity pääministerin häihin.

”Kyseessä eivät ole pääministerin häät”, Anttikoski vastaa.

”Kirjauspäivä, joka näkyy tutkihankintoja.fi-sivustolla ei ole sama asia kuin tilaisuuden tapahtumapäivä. Tätä kautta 1.8. ostolaskuina kirjautuneet tapahtumat ovat kesäkuun–heinäkuun kokouksia ja koko organisaation kokoustilaukset, ei vain pääministerin kokoukset ja tilaisuudet. Laskuilla on noin kuukauden viive.”

Myös Sanna Marin kiistää, että kyseiset hankinnat liittyisivät hänen häihinsä.

”Olemme maksaneet kaikki hääkulumme itse kuten ruuat, juomat, henkilökunnan, kukat, koristeet, valokuvaajat ja musiikin. Ihan itse laitoin hiukset ja meikin, kuten joka päivä”, Marin kirjoittaa Twitterissä.