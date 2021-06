Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kommentoi Twitterissä Elokapina-liikkeen Helsingissä pidettävää mielenosoitusta.

”Rauhanomainen mielenosoittaminen on perustuslaissa turvattu oikeus. Jaan huolen ilmastokriisistä”, Ohisalo kirjoittaa.

Elokapinan mielenosoitus Helsingin keskustassa jatkuu jo toista päivää.

Helsingin poliisi kertoi eilen illalla, että mielenosoittajat ovat kieltäytyneet poistumasta paikalta ja aikovat leiriytyä kadulle yöksi. Poliisin mukaan tilanne on kohtuuton liikenteelle ja leiriytyminen pimeälle tielle yöllä on vaarallista. Poliisi kertoi illalla valmistautuvansa turvaamaan mielenosoittajien leiriytymisen Mannerheimintiellä, jotta he eivät jää liikenteen alle.

Tänään perjantaina poliisi kertoi, ettei se aio puuttua mielenosoituksen kulkuun. Poliisi on arvioinut, että tällä hetkellä mielenosoitus ei aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle ja yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Poliisi seuraa ja arvioi tilannetta jatkuvasti.

Oppositiopuolueiden kansanedustajat ovat ihmetelleet poliisin toimia. Osa kansanedustajista on vaatinut poliisia hajottamaan liikennettä häiritsevä mielenosoitus.

Ohisalon mukaan mielenosoittajat vastaavat itse käyttämistään keinoista.

”Poliisin tehtävä on turvata ihmisten perustuslaillinen oikeus osoittaa mieltä, kaikkien turvallisuudesta huolehtien.”

Entinen sisäministeri, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) ihmettelee Ohisalon lausuntoa.

”Ministeri Ohisalon twiitti osoitti järkyttävää välinpitämättömyyttä tilanteesta. ’Mielenosoittajat vastaavat käyttämistään keinoista’. Tällä lausumalla ministeri antaa avoimen valtakirjan anarkiaan”, Räsänen sanoo tiedotteessa.

Räsäsen mukaan luvattoman mielenosoituksen ja kadun valtauksen sallimisesta tulee helposti ennakkotapaus. Hän kysyy, kohdeltaisiinko muitakin mielenosoittajia samalla tavalla.

”Mielenosoitukset ovat tärkeä osa perustusoikeuksiin kuuluvaa kokoontumis- ja sananvapautta. Kansalaisia tulee kuitenkin kohdella tässä yhdenvertaisesti ja samojen pelisääntöjen mukaan. Poliisilla on velvollisuus ohjata mielenosoitukset turvalliseen paikkaan, mikäli liikennettä tai sivullisia kohtuuttomasti häiritään.”

Räsänen on huolissaan, että poliisin toimimattomuus Elokapinan kadunvaltauksen suhteen tulee helposti vaaralliseksi ennakkotapaukseksi.

Myös toinen entinen sisäministeri Paula Risikko (kok) ihmettelee Ohisalon lausuntoa.

”On uskomatonta, että sisäministeri Ohisalo antaa hyväksyntänsä Mannerheimintien luvattomalle sulkemiselle. Sisäministeri ei voi toimia näin. Ohisalon twiitit voivat pahimmillaan avata Pandoran lippaan. Onko muillakin mielenosoittajille oikeus sulkea vilkasliikenteisiä katuja?” Risikko kysyy tiedotteessa.

Risikon mielestä sisäministerin pitäisi tuomita kansalaistottelemattomuus.

”Mielenosoittaminen on perusoikeus, mutta yhden Helsingin vilkkaimman kadun valtaaminen ei. Mieltä voi osoittaa myös kenenkään muiden oikeuksia loukkaamatta. Nyt mielenosoittajat häiritsevät paitsi tavallisten helsinkiläisten työmatkaliikennettä, myös esimerkiksi hälytysajoneuvojen liikkumista. Poliisi-, pelastus- ja hätäkeskusasioista vastaavana ministerinä Ohisalon olisi syytä puuttua tähän”, Risikko sanoo.

Risikon mukaan tarkoitus ei voi pyhittää keinoja eikä sisäministeri voi mielensä mukaan antaa mielenosoittajille erivapauksia vain siksi, että mielenilmauksen aihe sopii hänen omaan poliittiseen agendaan.

”Tämä peli on vihellettävä poikki”, Risikko sanoo.