Tuleva kesä on historiallinen suomalaisessa jalkapallossa, kun Suomen miesten maajoukkue pelaa ensimmäistä kertaa jalkapallon EM-kisoissa. Suomi avaa kisat 12. kesäkuuta ottelussa Tanskaa vastaan.

Kisahuumaa on aloitellut jo Lidl, joka julkaisi vuotuisen kesäbiisinsä vappuna. Tänä vuonna videon teemana on jalkapallo, itse biisi on Spektin feettaama versio 90-luvun megahitistä Macarena.

Mainoksessa Suomen joukkue kohtaa puna-valkoisen joukkueen Olympiastadionilla. Lidl on tunnettu huumorin käytöstä mainonnassaan, ja videolla meno kentällä on kuin karnevalistisella piknikillä.

”Video loukkaa jalkapallofaneja”

Video ei naurattanut Suomen Palloliitossa, jossa on viimeiset vuodet tehty kovilla panoksilla töitä lajin profiilin nostamiseksi ja suosion lisäämiseksi.

”Olemme harmissamme, koska olemme tehneet pitkäjänteistä jalkapallon kehittämistyötä. Esimerkiksi ison Sukupolvien Unelma -projektin, jonka ansiosta Huuhkajat nyt saatiin EM-lopputurnaukseen. Ajattelimme, että suomalaiset ovat siitä nyt ylpeitä ja saamme suomalaisille nuorille lisää jalkapalloesikuvia”, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoo.

Hänen mielestään Lidlin video kuitenkin ivailee Suomen suurimmalle urheilulajille.

”Pidän tuota tapaa käsitellä teemaa suomalaisia faneja ja jalkapallon ystäviä loukkaavana. Ainakaan minkäänlaista arvostusta tehdylle työlle tässä ei osoiteta, mutta se on nyt heidän tapansa sitten markkinoida”, Lahti jatkaa.

Videolla vastustajan maalivahti grillailee ja nuoleskelee jäätelöä, kun Suomi laukoo palloja maaliin. Puna-valkoisen joukkueen valmentajan huomio on kiinnittynyt enemmän hodarikojun antimiin kuin kentän tapahtumiin. Mollataanko tässä nyt tanskalaisia?

”Nyt esitetään kisat ja Suomen historiallinen saavutus sellaisessa valossa, että on vaikea ymmärtää, miten se on kaupallisesti hyvä.”

”Kyllähän se on jonkinlainen irvikuva. Ei sitä mitenkään sanota, että se on Tanska, mutta onhan se aika ilmeistä. Nyt esitetään kisat ja Suomen historiallinen saavutus sellaisessa valossa, että on vaikea ymmärtää, miten se on kaupallisesti hyvä”, Lahti vastaa.

Mainoksessa loppulukemat viimeistelee Jari Litmanen ja ottelu päättyy 28-0 Suomen voittoon. Höysteenä videolla on vitsejä, joista osa aukeaa ehkä vain jalkapallopiireille.

”Sehän on tehty tosi taitavasti siten, ettei siihen pääse mitenkään kiinni juridisella tavalla. Kysymys on enemmänkin moraalisesta ja eettisestä vastuullisuudesta. Tietysti tämä jää kuluttajien arvioitavaksi viime kädessä, miten siihen suhtaudutaan. Meidän kannalta katsottuna ei se hyvältä tuntunut”, Lahti jatkaa.

Lahti peräänkuuluttaa yrityksen yhteiskuntavastuuta

Hän huomauttaa, että mainoksella on myös yhteiskunnallista ulottuvuutta.

”Tehdään pilkkaa samaan aikaan kun tiedetään, mikä ylipäänsä on liikunnan tilanne: rahoitus tippuu, Veikkausvoittovaroja leikataan ja joudumme etsimään toimintaan rahoittajia enemmän ja enemmän yksityiseltä sektorilta. Näin urheilujohtajana mietin, että se ei ole ihan vähäpätöinen asia. Tiedetään, että nuorten liikkeelle saaminen olisi erittäin tärkeää syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Se on tietysti suurempi huoli kuin yksittäinen mainos, mutta kyllä peräänkuulutan nyt yhteiskuntavastuullista toimintaa suomalaiselta yrityskentältä.”

Suomen Palloliitolla on tällä hetkellä kahdeksan isoa kumppania, joiden tuki on auttanut EM-unelman tavoittelussa.

”Joka tapauksessa rinta rottingilla lähdetään kisoihin ja olemme ylpeitä kaikista kumppaneistamme, jotka ovat tehneet paljon töitä eteemme. Suomalaiset ovat urheilun ystäviä, enkä usko, että halveeraamalla saa kannatusta tai yrityksen mielikuvaa nostettua,” Lahti sanoo.

Lidl halusi tehdä iloisen kannustusbiisin

Lidlin creative manager Christian Saukkola sanoo, että mainos tehtiin Lidlin tyylisesti: pilke silmäkulmassa, mutta lajia kunnioittaen. Hän kiistää, että videolla pilkattaisiin suomalaista jalkapalloa.

”Jalkapallo on hieno laji, emmekä todellakaan lähtisi pilkkaamaan sitä. Meidän puolestamme puhuu se, että myös Jari (Litmanen) suostui tähän mukaan. Hän jos kuka on jalkapallon ikoni. Lähetimme hänelle käsikirjoituksen, ja hän tykkäsi siitä ja halusi olla mukana”, Saukkola sanoo.

Jalkapalloteeman valitsemiseen oli kaksi syytä.

”Ensimmäinen on se, että olemme kansainvälisesti UEFA:n virallisten kisatuotteiden kauppa. Tietysti kun tämä on kisakesä, niin halusimme tehdä aikaan sopivaa markkinointia”, Saukkola sanoo.

Videolla pelaa helsinkiläisseura PK-35:n pelaajia.

”Monesti mainoksissa ja elokuvissa näkee sen, että pelaajat ovat näyttelijöitä. Halusimme kunnioittaa lajia silläkin tavalla, että mainoksessa pelaa aitoja jalkapalloilijoita.”

Saukkola sanoo, että vappuaattona julkaistu video on kerännyt kuudessa päivässä noin 350 000 katselua.

”Meillä alkaa kesäbiisi olla jo siinä asemassa, että sitä odotetaan ja kysellään jo ennen kampanjan alkua, mitä on tulossa. Olemme saaneet tämän vuoden videosta paljon positiivista palautetta.”

Videon on tehnyt mainostoimisto Folk, joka on Lidlin pitkäaikainen kumppani.

”Huumori on tapamme tehdä asioita. Ja nyt jos koskaan arkeen tarvitaan iloa. Haluamme olla myös jalkapallon kisahuumassa mukana. Teimme laajasti ihmisiä puhuttelevan iloisen ja kesäisen kannustusbiisin, mutta videolla on myös oivalluksia, jotka todelliset jalkapallofanit voivat löytää”, Saukkola sanoo.