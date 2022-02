Nyt alkaa olla aika avata taas Ruotsia, sanoo pääministeri Magdalena Andersson (sd), kun hallitus on päättänyt, että monista koronarajoituksista luovutaan ensi viikon keskiviikkona 9.2.

Esimerkiksi ravintoloiden aukiolorajoituksista ja tapahtumien osallistujarajoituksista luovutaan. Julkista liikennettä koskevasta maskisuosituksesta luovutaan.

”Tiedän, että päätös on tarkoittaa suurta helpotusta monille yrityksille, eikä vähiten ravintola- ja hotellialan sekä tapahtuma- ja kulttuurialan yrityksille”, Andersson toteaa.

Hän kehottaa nyt yrityksiä valmistelemaan paluuta etätöistä takaisin työpaikoille.

Sekä pääministeri että sosiaali- ja terveysministeri Lena Hallengren (sd) korostavat, että rajoituksen poistaminen ei tarkoita, että pandemia olisi ohi. Sen sijaan Andersson korostaa, että pandemiassa on tapahtunut kaksi merkittävää ja ratkaisevaa käännettä.

Ensiksi tieto omikronista on Anderssonin mukaan parantunut ja tutkimukset osoittavat, että omikron on aiempia lievempi virusvarianttia.

Tätä tukevat myös Ruotsin koronaluvut, joista ilmenee, että sairaalahoitoa vaativien tapausten osuus kaikista sairastuneista on pienentynyt. Pääministeri myös toteaa, että Ruotsin hyvinvointialueet arvioivat, että sairaanhoito selviää nyt, vaikka rajoituksia poistetaankin.

Toiseksi, Andersson sanoo, rokotukset ja etenkin kolmansien annosten jakaminen on edennyt hyvin. Yli 50-vuotiiasta 80 prosenttia on saanut kolmannen annoksen ja tämän viikon lopussa puolet aikuisväestöstä on arvioiden mukaan saanut kolmannen annoksen. Myös koronan sairastaneiden määrä on kasvanut.

”Nyt olemme menneet uuteen vaiheeseen. Korona ei ole enää sellainen kuin se oli ennen”, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Hallengren.

Vaikka rajoituksista luovutaan, Ruotsin hallitus ja viranomaiset antavat yhä erityisiä suosituksia rokottamattomille. Heitä kehotetaan yhä välttämään suuria väkijoukkoja ja tungosta.

”Täytyy olla hereillä”

Pääministeri Andersson ja kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin pääjohtaja Karin Tegmark-Wisell muistuttavat, että koronatilanne voi yhä muuttua. Tietokäsitys omikronista voi muuttua tai koronavirus voi saada uusia variantteja.

Tegmark-Wisell huomauttaa, että pandemia on ollut tähänkin asti vaikeasti ennustettava. Hänen mukaansa tartuntamäärien arvioidaan pysyvän korkealla tasolla vielä muutaman viikon ajan.

”Meidän täytyy olla hereillä, mutta me arvioimme, että nyt voimme alkaa elää eri tavalla”, Tegmark-Wisell toteaa.