Peräti 64 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä Sanna Marinin (sd) hallituksen toimintaan, selviää Lännen Median kyselystä.

Hallituspohja ja -ohjelma on identtinen verrattuna Antti Rinteen (sd) hallitukseen, mutta ero luvuissa on hurja, sillä marraskuun kyselyssä Rinteen hallituksen suosio oli vain 37 prosenttia. Lännen Median mukaan Marinin hallitus on suositumpi kuin Juha Sipilän (kesk) ja Rinteen hallitukset kertaakaan.

Taloustutkimus haastatteli noin tuhatta suomalaista helmikuun puolivälissä. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen arvioi Lännen Medialle, että hallituksen suosio johtuu pitkälti Marinin henkilökohtaisesta suosiosta.

Sdp:n kannattajien tuki hallitukselle on lähes yksimielinen. Keskustan ja rkp:n kannattajista hallitusta kehuu vain noin seitsemän vastaajaa kymmenestä.

Oppositiopuolueiden kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajista lähes 60 prosenttia on tyytymättömiä hallitukseen.