Presidentinvaalien tulos on vielä vahvistamatta Yhdysvalloissa, eikä istuva presidentti Donald Trump ole myöntynyt amerikkalaismedian julistuksiin Joe Bidenin voitosta. Tästä huolimatta Biden tulee jo maanantaina käynnistämään ”aggressiivisen” suunnitelmansa kiihtyvään koronaepidemiaan vastaamisesta, kertoo uutiskanava CNN.

Myös Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo Bidenin nimeävän maanantaina 12-henkisen koronajohtoryhmänsä. Koronaepidemian hillitseminen on Bidenin ensimmäinen prioriteetti siirtymäkaudella ja hänen kautensa alussa, tämä kävi selväksi jo vaalikampanjan aikana. Tiedossa on BBC:n mukaan alkuun koronatestauksen lisäämistä ja kapasiteetin nostoa sekä maskivelvoite amerikkalaisille.

Asiantuntijoiden mukaan koronatoimien kiristämiselle on huutava tarve Yhdysvalloissa, jossa on viime päivinä kirjattu ennätysmääriä uusia tartuntatapauksia. Bidenin ilmoitus on kuitenkin lähinnä aiejulistus, sillä siirtymäaikaa uuden presidentinhallinnon aloitukseen on jäljellä 72 päivää. Tällä aikaa Yhdysvallat uhkaa siirtyä epidemian huipentumaan, varoittaa entinen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston johtaja Scott Gottlieb, joka vaatii Trumpin hallinnolta nopeita toimia epidemian hillitsemiseksi.

Lääketieteen professori Jonathan Reiner sanoo CNN:lle, että Bidenin ilmoitus on hyvä alku, sillä nykyhallinto laiminlyö epidemian uhat. Valtiolaivalla ”ei ole kapteenia”, hän sanoo.

Trumpin hallinto on todennut, ettei koronaepidemiaa voi hallita, ja itse presidentti on koko ajan vähätellyt pandemian vaaroja, vaikka koronavirustautiin on kuollut noin 237 000 amerikkalaista.

Trumpin kampanja onkin samaan aikaan Bidenin siirtymäkauden suunnitelmien käynnistyessä aloittamassa omia toimiaan. Kyse ei ole koronatoimista, vaan Trump on lähdössä kannattajakiertueelle, jonka tavoitteena on hakea tukea hänen väitteilleen vaalien vilpillisyydestä.

Trump ei ole esittänyt vaalivilpistä mitään todisteita, mutta osa republikaanipuolueen johdosta vaikuttaa yhä seisovan presidentin ja tämän väitteiden takana. Monet republikaanijohtajista ovat toistaiseksi kieltäytyneet onnittelemasta Bidenia. Tosin myös ääntenlaskenta on yhä kesken joissakin osavaltioissa.

Myöskään Yhdysvaltain yleisten palveluiden virasto GSA, jonka tehtävä on vahvistaa vaalien voittaja ja aloittaa siirtymäprosessi, ei ole vielä vahvistanut Bidenin voittoa. Ennen viraston vahvistusta Bidenin siirtymäkauden hallinnolla ei ole pääsyä valtion rahoitukseen suunnittelemilleen toimille. GSA:n johtaja Emily Murphy on Donald Trumpin nimittämä, eikä hän ole antanut ennakkotietoa viraston toimien aikataulusta.

Republikaanileirissä on kuitenkin hajontaa. Esimerkiksi ainoa elossa oleva entinen republikaanipresidentti George W. Bush on todennut Bidenin voittaneen vaalit ja onnitellut tätä voitosta. CNN myös raportoi, että Trumpin vävypoika ja neuvonantaja Jared Kushner sekä Trumpin vaimo Melania Trump olisivat kehottaneet presidenttiä hyväksymään tappion.

BBC kertoo, että Bidenin hallinnolla on jo valmiina myös lista kiireellisistä toimista, joihin se ryhtyy välittömästi toimeen päästessään. Tarkoituksena on perua joitakin Trumpin hallinnon kiistellyimmistä toimista: Yhdysvallat on tarkoitus liittää takaisin Pariisin ilmastosopimukseen sekä maailman terveysjärjestö WHO:n jäseneksi. Lisäksi muun muassa seitsemän muslimimaan kansalaisten matkustuskielto on tarkoitus päättää.

