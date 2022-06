Petteri Orpon kokoomuksen kannatus on lennossa.

Oppositiopuolue kokoomuksen etumatka on kasvussa Yleisradion mielipidemittauksessa. Kokoomus on tällä hetkellä reilusti suosituin puolue 25,9 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus on noussut 1,8 prosenttia edellisestä mittauksesta.

Myös pääministeripuolue SDP:n kannatus on noussut, mutta vähemmän kuin kokoomuksella. SDP:n kannatus nousi 0,8 prosenttiyksikköä ja on nyt 18,7 prosenttia, joten kokoomuksen kannatus on peräti seitsemän prosenttiyksikköä suurempi kuin lähimmällä kilpailijalla.

Kaksikkoa seuraa toinen suuri oppositiopuolue perussuomalaiset 14,9 prosentin kannatuksella, missä on nousua 0,3 prosenttiyksikköä. Hallituspuolue keskustan kannatus on laskenut 1,4 prosenttiyksikköä 12,1 prosenttiin ja vihreiden puolestaan noussut 0,6 prosenttiyksikköä 9,4 prosenttiin.

Yhden prosenttiyksikön kannatuksestaan menettänyt vasemmistoliitto on palannut vihreiden taakse, ja sen kannatus on nyt 8,0 prosenttia.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja ennakoi Ylellä, että puolueiden väliset suuret kannatuserot tasaantuvat, kun eduskuntavaalit lähestyvät.

