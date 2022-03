Euroopassa on Venäjän aloittaman Ukrainan sodan myötä keskusteltu uudesta elvytyspaketista, ”resilienssipaketista”. EU:n isäntämaa Ranska haluaisi, että Euroopan unioni ottaisi uutta yhteisvelkaa puolustusmenojen kasvattamiseen ja pakolaiskriisin menojen kattamiseen.

Kyse on samalla siitä, miten Euroopan unioni voi vähentää riippuvuuttaan venäläisestä kaasusta, öljystä ja hiilestä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomi suhtautuisi hyvin kielteisesti mahdolliseen ehdotukseen uudesta yhteisvelanotosta.

Hallituspuolue vihreät ja sen puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela sen sijaan suhtautuvat uuteen elvytyspakettiin myönteisesti.

”Suomen ei pidä vaikeuttaa Euroopan turvallisuuden vahvistamista. Vahva, yhtenäinen linja Vladimir Putinia vastaan on ehdottomasti Suomen kansallinen etu Venäjän naapurimaana, mutta myös valtiona, joka kantaa huolta muiden Euroopan maiden kohtalosta. Myös Ukrainan kohtalosta. Totta kai ensisijaisesti näitä investointeja tekevät ihmiset ja yritykset itse, toissijaisesti jäsenmaat tukevat, mutta viimesijaisesti EU:n on tässä autettava ja tuettava. Tässä on kyse koko maanosan kohtalosta pohjimmiltaan. Jos edelleen jatkamme rahan kaatamista Putinin taskuihin energiatuonnin kautta, niin varmasti aika pian aletaan kysyä, miksi näin. On myös mahdollista, että Venäjä katkaisee energiahanat Eurooppaan, ja sen takia vihreää siirtymää pitää nyt alkaa tehdä tosissaan”, Suomela sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Puheissa on nyt myös puolustusmäärärajojen kasvattaminen EU-velan kautta.

”Kyllä. Tässähän Suomen linja on ollut jo pitkään se, että puolustusyhteistyötä pitää vahvistaa EU-tasolla ja pitää olla yhteistä toimintakykyä tällä saralla. Suomi maantieteellisen sijaintinsa myötä saattaisi hyvinkin olla saamapuolella tällaisessa paketissa”, Suomela sanoo.

Selvemmin tulisi nähdä eurooppalaisen energiapolitiikan kytkös Euroopan turvallisuuteen, Suomela katsoo.

”Vladimir Putinin hallinto nojaa paljon sellaiselle lupaukselle, että ainakin hyväosaisten venäläisten toimeentulo on vakaa ja taattu. Maan vientituloista suurin osa tulee energiasta. Jos sitä lähdetään systemaattisesti nakertamaan, se parantaa Ukrainan sodan päättymisen todennäköisyyttä sekä Venäjän huolestuttavan autoritäärisen kehityksen loppua. Molemmat ovat keskeisiä tavoitteita, joita pitää edistää kaikin keinoin”, Suomela linjaa.

