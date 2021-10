Pääministerin aikeet perua kulttuurileikkaukset on saanut opposition takajaloilleen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi tiistaina tarkemmin kulttuuriin ja taiteeseen kohdistuvista leikkauksista. Leikkausesitys on tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) mukaan hyväksytty hallituksessa. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi heti tiistaina, että viisikko tarkastelee rahoitusta vielä syksyn budjettiprosesseissa.

Rahoista on syntynyt muutoinkin kohua. Pari päivää aiemmin musiikkivaikuttajat osallistuivat Kesärannassa tilaisuuteen, joka on herättänyt närää alan keskuudessa muun muassa juuri ajankohtansa vuoksi. Lisäksi Kurvinen kertoi keskiviikkona Iltalehdelle, että Marin yritti saada häntä perumaan tiistain leikkausinfon. Tämän jälkeen Marin on toistanut vaatimuksensa leikkausten perumisesta.

Pääministerin täyskäännös on herättänyt huomiota myös oppositiossa, joka arvostelee ”poukkoilua”.

”Jos kansa jotain vierastaa, niin se on poukkoileva päätöksenteko. Ja varsinkin, jos pääministeri tällaista harrastaa mukavasti menneen laulutuokion päätteeksi. Politiikka on tällä kaudella muuttunut, ja ei kyllä valitettavasti parempaan suuntaan”, tviittaa kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo viitaten siihen, että musiikkialan vaikuttajia oli vierailulla pääministerin luona Kesärannassa hiljattain.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen katsoo, että Marin esiintyy suurena alan puolustajana ja pelastajana vaatien itse tehtyjen leikkausten perumista.

”Uskomatonta tämä Marinin politiikan teko”, Heinonen tviittaa.

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén kysyy Twitterissä, onko nyt niin, että ”sdp:n puheenjohtaja Marin vastustaa pääministeri Marinin hallituksen leikkaussuunnitelmia vähän samaan tapaan kuin valtuutettu Marin vastusti Marinin hallituksen sote-uudistusta”.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila pitää Marinin toimintaa nolona.

”Todella noloa marjanpoimintaa demareilta, kun ensin sovitaan leikkauksista yhdessä ja sen jälkeen esitetään pelastajaa ja yritetään jättää kulttuuriministeri Kurviselle musta pekka kouraan”, Junnila tviittaa.