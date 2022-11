Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista puhuttaessa tarkoitetaan Kazakstania, Kirgisiaa, Tadžikistania, Turkmenistania ja Uzbekistania. Tämä viisikko on ollut Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Venäjän vaikutuspiirissä, ja suhde on hyödyttänyt maiden autoritaarisia vallanpitäjiä, jotka ovat tukeutuneet isoveljeen esimerkiksi sisäisten konfliktien tukahduttamisessa. Venäjä taas haluaa alueen pysyvän vakaana, sillä se on maan oman turvallisuuden tae.