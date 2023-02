Turkki on Unkarin lisäksi ainoa Nato-maa, joka ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu Unkarissa tiistaina.

Suomen ja Ruotsin Nato-prosessi on noussut esiin Turkin ja Viron ulkoministerien tapaamisessa Tallinnassa.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu totesi lehdistötilaisuudessa, että Suomen ja Ruotsin hakemukset ovat samassa pöytäkirjassa, eikä hakemusprosessien erottaminen toisistaan ole Turkin käsissä.

Asia on noussut keskusteluun sen jälkeen, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan väläytti viime viikonloppuna vain Suomen Nato-jäsenyyden ratifioimista eli Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessien erottamista toisistaan. Ratkaisu olisi Erdoğanin mukaan shokki Ruotsille.

Çavuşoğlu sanoi tänään Virossa, että erottaminen ei riipu Turkista, vaan Suomesta ja Ruotsista ja ennen kaikkea Natosta. Jos ne päättäisivät erottaa hakemukset toisistaan, Turkki tietenkin käsittelisi Suomen hakemuksen erikseen, hän totesi.

”Ja myönteisemmin, voin sanoa”, Çavuşoğlu vielä täsmensi.

Turkilla on Çavuşoğlun mukaan vähemmän ongelmia Suomen kuin Ruotsin kanssa ja tätä Turkki on alleviivannut pitkin matkaa. Hän viittasi esimerkkinä siihen, ettei Koraanin polttaminen ole Suomessa sallittua, mutta Ruotsissa on.