Vakavia rikoksia pitkään työkseen tutkinut kansanedustaja Jari Kinnunen (kok) ei yllättynyt viiden 1990-luvulla syntyneen miehen pidätyksistä Kankaanpäässä terrorismirikoksista epäiltynä.

”Ei yllättänyt lainkaan. Tämä on juuri sitä porukkaa, joka on pudonnut aikanaan kelkasta ja jotka ovat harhautuneet pois raiteiltansa, ja joihin olisi pitänyt jollain tavalla pystyä puuttumaan”, Kinnunen sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa.

Hän on kiinnittänyt median kautta huomiota siihen, että Kankaanpään hyvin äärioikeistolaista suuntausta edustaneen ryhmän jäsenet olivat jatkaneet toimintaansa jo pitkään ennen joulukuun alun pidätyksiä.

Muitakin vastaavia äärioikeistolaisia ryhmittymiä voi löytyä, ja ilmiötä ei pidä väheksyä.

”Uskoisin, että niitä on varmasti muitakin, tällaisia samalla tavalla ajattelevia. En näe sitä sellaisena, että niitä olisi täällä nyt satoja. Tämä on pienten solujen asiaa hyvin varmastikin vielä, koska se on aika vaarallista puuhaa ruveta tuollaiseen hommaan, noin ääri, että mennään räjähde- ja ampumatarvikepuolelle jo.”

Kansanedustaja Kinnunen analysoi Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa syitä nuorten jengiytymiseen. Tässä yhteydessä nousee esiin myös maahanmuutto.

