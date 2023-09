Istuvan presidentin Sauli Niinistön toistuvat varoitukset ydinaseuhasta olivat esillä, kun presidenttiehdokkaat esiintyivät paneelissa Kouvolan turvallisuuskonferenssissa maanantaina.

Presidentti Niinistö varoitti viimeksi viime viikonloppuna eskaloitumisen riskeistä Venäjän Ukrainassa aloittamassa hyökkäyssodassa.

”Olemme erittäin herkässä tilanteessa. Pienetkin asiat voivat muuttaa asioita paljon, ja valitettavasti huonompaan suuntaan. Se on tällaisen laajamittaisen sodankäynnin riski. Vaara, että ydinaseita voitaisiin käyttää, on valtava”, Niinistö sanoi The New York Timesille jatkaen jo aiemmin antamaansa varoitusta ”atomiaseiden” käytön suuresta riskistä.

Presidenttiehdokkailta kysyttiin näkemystä muun muassa siihen, miksi he uskovat presidentti Niinistön nostaneen viime aikoina esiin ydinsodan uhkan kasvua. Ehdokkaat eivät varauksetta yhtyneet istuvan presidentin viestiin uhkan kasvusta.

”Ymmärrän Sauli Niinistön huolta, me olemme kaikki huolissamme siitä, että tämä sota voisi laajentua”, sanoi keskustataustainen valitsijayhdistyksen ehdokas Olli Rehn.

Rehn halusi korostaa, että ydinaseriskin kasvua ei kuitenkaan ole syytä kytkeä länsimaiden toimintaan, vaan ”pikemmin näkisin että kyse on siitä, että Venäjä on itse käynnistänyt laittoman, brutaalin hyökkäyssotansa”. Venäjä on lisäksi puhunut vastuuttomasti, uhkaillen, ydinaseidenkin käytöstä, Rehn muistutti.

”Pikemminkin se, että länsi hidastelee [Ukrainan] avun kanssa, saattaisi pitkittää sotaa Ukrainassa ja sitä kautta lisätä eskalaation riskiä”, Rehn katsoi.

Kokoomuksen ehdokas, professori Alexander Stubb huomioi presidentti Niinistön puhuneen tuoreessa haastattelussa niin suursodasta, maailmansodasta kuin myös ydinsodasta. Tämä vaatii vakavaa tarkastelua, Stubb sanoi, ja kaikenlaisiin uhkaskenaarioihin on syytä varautua ja valmistautua.

”Mutta jos hopeareunusta katsotaan, niin maailmanhistoriassa yleensä, mitä enemmän ydinsodasta puhutaan, sen vähemmän on todennäköistä, että niin tapahtuu. Mielestäni juuri nyt kaikista tärkeintä tällä maantieteellisellä alueella on Ukrainan tukeminen konventionaalisin asein. Se käytännössä estää ydinsodan mahdollisuuden”, Stubb uskoo.

”Eli pidän [ydinsodan] todennäköisyyttä erittäin pienenä, mutta aina eri skenaarioita pitää läpikäydä.”

Perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aho arvioi ”yleisen elämänkokemuksen ja maalaisjärkisen pohdinnan perusteella”, että ydinsodan uhka on hyvin pieni.

”Ydinaseiden käyttäminen ei palvelisi millään tavalla Venäjän sotilaallisia tai poliittisia tavoitteita, mutta se johtaisi suurella todennäköisyydellä sellaiseen suurvaltakonfliktiin, jonka Venäjä häviäisi. Tämän takia Venäjä ei tietenkään sellaisia riskejä ota”, Halla-aho sanoi.

”On Venäjän intresseissä, että länsimaissa panikoidaan Venäjän mahdollisella ydinaseen käytöllä ja että tämä pelko saa meidät epäröimään Ukrainan tukea. Tämä on kohtuullisen hyvin toiminutkin tähän asti. En näe mitään muuta ulospääsyä tästä konfliktista kuin sen, että Venäjä kokee Ukrainassa sotilaallisen tappion”, hän jatkoi korostaen aseavun jatkamista.

Mika Aaltola, joka pyrkii ehdolle valitsijayhdistyksen kautta, allekirjoitti näkemyksen, että riskit ovat isoja juuri nyt.

LUE MYÖS Presidentinvaalit ovat taktisen äänestäjän unelma – Perussuomalaisille asetelma voi olla raastava

”Kyllä näiden hälytyskellojen kannattaa soida ja eri maiden hakea omaa lähestymistapaansa [riskeihin]. Natossa on siirrytty uhkakeskeiseen puolustukseen ja ne kaksi uhkaa ovat Venäjä sekä terrorismi, mitkä osittain liittyvät toisiinsa Venäjän laittaessa Afrikkaa sekaisin. Ydinsodan uhkaa voi jokainen arvioida, miten koholla se on, mutta kun ydinasevallat ottavat ainakin epäsuorasti yhteen ja myös suorien konfliktien mahdollisuus on kasvamaan päin, niin totta kai tilanne on hälyttävä”, Aaltola sanoi.

Edellinen ulkoministeri, valitsijayhdistyksen kautta ehdokkuutta hakeva vihreiden Pekka Haavisto listasi, mitä hän uskoo Venäjä oppineen sodan aikana: että Ukraina puolustautuu, että se saa länneltä apua ja että länsi on päässyt irti Venäjä-energiariippuvuudestaan.

”Mitä keinoja Venäjällä on enää jäljellä? Sodan pitkittäminen, tällainen pitkä asemasotavaihe, tai sitten alkaa eskaloida [sotaa], tuoda uusia aseita kuten taktisia ydinaseita. Tähän sisältyy tämä [ydinaseiden käytön] vaara”, Haavisto pohti.

Liike nytin Harry Harkimo katsoi presidentti Niinistön puhuneen järkeviä. Harkimo korosti varautumisen tarvetta yhteiskunnassa. Valitsijayhdistyksen kautta ehdokkuutta hakeva Paavo Väyrynen puolestaan toivoi sodan loppua neuvotteluiden kautta pikaisesti.

LUE MYÖS: