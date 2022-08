Hyvästä työllisyyskehityksestä huolimatta talouden näkymä on jälleen kerran epävarma, toteaa pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin.

Hänen mukaansa hallitus on tehnyt aktiivista suhdannepolitiikkaa ja reagoinut talouden muutoksiin voimakkaasti, mikä on osaltaan mahdollistanut ”työllisyyden nousun korkeisiin lukuihin, vaikka olemme kokeneet poikkeuksellisia kriisejä”. Hallitus on Marinin mukaan tehnyt myös työllisyyttä etenkin pitkällä aikavälillä parantavia rakenteellisia uudistuksia, kuten laajentanut oppivelvollisuutta.

”Työllisiä ihmisiä on nyt noin 100 000 enemmän kuin hallituksen aloittaessa. Se on enemmän kuin hallitusohjelman alkuperäinen ja epärealistiseksi kritisoitu tavoite oli. Olemme saavuttaneet myös työllisyysastetavoitteen, kun huomioidaan tilastointitavassa tapahtuneet muutokset”, Marin totesi puheessaan puolueen kesäkokouksessa.

”Sodan aiheuttama epävakaus, nopea inflaatio ja etenkin energiahintojen nousu hidastavat kasvua nyt tuntuvasti. Kuluttajien ja yritysten luottamus on poikkeuksellisen heikkoa. Taantuman riski on olemassa.”

”Äkkinäisiä muutoksia on vältettävä”

Näiden kysymysten äärelle hallitus Marinin mukaan kokoontuu budjettiriihessä elokuun lopussa.

”Tässä tilanteessa talouspolitiikan tärkein tehtävä on luoda vakautta ja tukea kasvun edellytyksiä. Äkkinäisiä muutoksia on vältettävä ja tehdyt päätökset on pantava toimeen. Nopean inflaation vuoksi on yhä perusteltua tukea pieni- ja keskituloisia.”

Pääministerin mukaan paljon on jo tehty.

”Etuuksiin tehtiin aikaistettu indeksikorotus elokuun alusta. Eläkkeiden verotusta on kevennetty, työmatkavähennystä korotettu ja kuljetusyrityksiä tuettu. Uusista toimenpiteistä linjataan budjettiriihessä. Tärkeintä on löytää ja jatkaa keinoja, jotka kohdentuvat oikeudenmukaisesti tukea tarvitseville.”

”Jo ennen käsillä olevia energiamarkkinoiden vakavia häiriöitä oli selvää, että vihreän siirtymän nopeuttaminen on aivan välttämätöntä. Fossiilisen energian hinnan nousu ja saatavuuden ongelmat ovat korostaneet tätä entisestään. Hallitus linjasikin keväällä uudesta yli 800 miljoonan kokonaisuudesta, jolla tätä tuetaan. Merkittävä osa näistä investoinneista kohdistuu ensi vuoteen.”

”Suurvaltasuhteet koetuksella ennennäkemättömällä tavalla”

Marin totesi myös, että Suomen jäsenyys Natossa vahvistaa Suomen liikkumavapautta ja vaikutusvaltaa.

Kumppanuus Yhdysvaltojen sekä Iso-Britannian kanssa on Marinin mukaan noussut uudelle tasolle. EU:ssa Suomi pystyy vaikuttamaan turvallisuutta ja puolustusta koskeviin kysymyksiin uudella tapaa myös Naton jäsenvaltiona, hän huomauttaa.

”Kansainvälinen tilanne on tällä hetkellä kireä. Samalla kun yritämme löytää rajat ylittäviä ratkaisuja pandemioiden ehkäisemiseksi, ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luontokadon estämiseksi ja kestävän kehityksen hyväksi, ovat suurvaltasuhteet koetuksella ennennäkemättömällä tavalla.”

