Ukrainan armeija tiedotti torstaina useista miehitetyllä Krimin niemimaalla suoritetuista onnistuneista iskuista.

Ukrainalaiset kuvasivat ”massiiviseksi” iskua Sakyn lentotukikohtaan, jossa ukrainalaislähteiden mukaan oli tapahtuma-aikaan paikalla ainakin 12 Venäjän sotilaskonetta. Tuhot olivat ukrainalaisten mukaan mittavat, mutta yksityiskohdat eivät ole tiedossa.

Ajatushautomo ISW (Institute for the Study of War) toteaa tuoreimmassa raportissaan, että se ei toistaiseksi ole havainnut materiaalia, joka varmistaisi tai antaisi yksityiskohtaista tietoa Sakyn kentälle tehdyn iskun aiheuttamista vahingoista.

Ukrainalaislähteet ovat kertoneet, että Ukraina käytti ensin lennokkeja Venäjän ilmapuolustuksen ylikuormittamiseen ja suoritti sitten varsinaisen iskun Neptune-ohjuksilla. Venäjä on ottanut näistä kantaa vain ensimmäiseen seikkaan.

”Venäläislähteet, mukaan lukien Venäjän puolustusministeriö, väittävät Venäjän ilmapuolustuksen ampuneen alas 19 ukrainalaisdronea Mustanmeren ja Krimin yllä. Mutta Venäjä ei vahvista minkäänlaista Ukrainan ohjusiskua”, ISW huomauttaa.

Sakyn lentotukikohtaa johtaa Venäjän Mustameren laivasto, joten kentälle tehty hyökkäys on osa Ukrainan pitkään jatkunutta iskusarjaa, jonka tavoitteena on rapauttaa Mustanmeren laivaston toimintakykyä. Ukrainalaisjoukot ovat viime aikoina onnistuneet tuhoamaan muun muassa Venäjän laivaston aluksia, mukaan lukien Kilo-luokan sukellusveneen.

Ukrainan keskiviikkona tiedottama toinen suurempi isku kohdistui Mustanmeren laivaston johdon kommunikaatiokeskukseen Sevastopolin lähettyvillä. Tämän iskun tuhot näkyvät myös satelliittikuvissa, ISW kertoo, ja ne ovat merkittäviä.

ISW huomauttaa, että Mustanmeren laivaston merkitys Venäjän asevoimille on suurempi kuin pelkkä laivaston rooli. Mustanmeren laivaston alaisuudessa toimivat Krimin niemimaata miehittävät maajoukot sekä lento-osastot, minkä lisäksi laivaston joukkoja osallistuu taisteluihin Ukrainan mantereella. Lisäksi Venäjä laukaisee ohjus- ja lennokkihyökkäyksiään Ukrainaan Mustanmeren laivaston kohteista. Laivastolla on etenkin nykyisin myös merkittävä huolto- ja logistiikkarooli.

”Mustanmeren laivasto on Venäjän armeijan ainoa virallinen rakenne, jolla on ollut pysyvä läsnäolo miehitetyssä Ukrainassa, sillä sen tukikohta on ollut Sevastopolissa jo ennen Krimin laitonta miehitystä. Mustanmeren laivasto on isompi asia kuin sen laivastokyvyt, ja Ukrainan hyökkäykset Mustanmeren laivastoon aiheuttavat todennäköisesti laajempia vaikutuksia kuin vain Venäjän laivaston kykyjen rapauttaminen”, ajatushautomo arvioi.