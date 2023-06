Pakokaasu tuoksuu, kun raahelaiset Matti Laurila ja Tauno Rouhiainen kaasuttavat säksättävillä, 1950-luvun mallia olevilla vihreillä Zetoreillaan Siikajokivarressa.

”Zetorin ääni on varma kevään merkki”, Laurila sanoo, joka on parkkeerannut omistamansa kolme Zetoria varaston eteen riviin käymään.

”Persoonallinen ääni syntyy siitä, kun kaksisylinterisen ja nelitahtisen dieselmoottorin molemmille sylintereille syötetään samalla kierroksella polttoainetta. Sen jälkeen moottori tekee yhden tyhjän kierroksen, kunnes seuraavalla kierrokselle sylintereille syötetään uudelleen polttoainetta. Näin kuuluu päk, päk, päk”, Laurila sanoo.

Vastaavaa ääntä ei ole missään muussa traktorimerkissä.

Ei ole mikään ihme, että eräs karvialaisessa palvelutalossa asunut vanha pappa esitti viimeisenä toivomuksenaan, että hän haluaisi kuulla Zetorin säksätystä.

Niinpä hän sai kuulla kännykän välityksellä Zetorin käynnistystä ja ääntä.

Harrastajat. Matti Laurila (vas.) ja Tauno Rouhiainen ovat kunnostaneet Zetorinsa huonokuntoisista aihioista. Kuva: Tapio Mainio

Zetoreita tuotiin Suomeen vuosina 1951–1962 yhteensä 13 500 kappaletta. Edullinen ja varmatoiminen traktori levisi Hankkijan ja Osuuskaupan myymänä eri puolille Suomea.

Zetorin sai myös maksaa osamaksulla. Maksuna käytettiin myös viljaa tai puutavaraa.

”Vanhoista Zetoreista on enää toimintakunnossa hieman yli 300, sillä suurin osa niistä on romutettu tai ruostunut puhki”, Laurila sanoo.

”Jos joku kuulee, että jostakin perikunnan tallista on löytynyt Zetor, kaikki rientävät paikalle tekemään tarjousta”, Laurila sanoo.

Niinpä Zetorille on muodostunut kulttitraktorin maine. Kunnon yksilöistä pitää maksaa vähintään 10 000 euroa, jos sellainen tulee myyntiin.

”Tämä viimeisin kunnostamani Zetor, 1950-alun ruskea K-malli (korkea maavara) oli ruostunut raato, kun kuorma-autoilija kippasi sen pihalle. Hän ihmetteli, tuleeko tuosta traktori”, Laurila naurahtaa.

Korkea-akselisia malleja myytiin paljon Kainuuseen ja Koillismaalle, jossa se kulki hyvin syvässäkin lumessa.

”Hankintahinnan (joka on salaisuus) lisäksi käytin Zetorin kunnostamiseen 7 000 euroa rahaa ja 6 000 työtuntia”, laskee raahelainen konepajayrittäjä Laurila.

FAKTAT Zetorin tunnistaa vihreästä väristä Zetor on tšekkiläinen traktorivalmistaja, joka toimi Määrissä Brnon kaupungissa. 25 hevosvoiman moottorilla varustettuja traktoreita valmistettiin vuodesta 1946 lähtien. Suomeen tuotujen Zetor A- ja K-mallien väri vaihtui ruskeasta vihreäksi 1950-luvun puolivälissä. Useimmat harrastus-Zetorit ovat vihreitä. 1960-luvulla Zetorit muuttuivat kolmivärisiksi: runko oli vaaleanharmaa, peltiosat vihreät ja vanteet keltaiset. Mallin valmistus päättyi vuonna 1961. Vuonna 1971 sarjatuotantoon tuli koppimalli Zetor 8011, joka oli kulttiharrastajille liian nykyaikainen. Zetoreita valmistetaan edelleen. Niitä on vuosien varrella valmistettu 1,1 miljoonaa kappaletta.

Tauno Rouhiaisella on puolestaan vihreä Zetor 25 A, vuosimallia 1955.

”Ostin sen huonokuntoisena vuosia sitten Sievistä ja purin sen osiin ja kokosin uudelleen”, eläkeläinen kertoo. Hän teki elämäntyön Raahen kaupungilla varastonhoitajana.

Onko Zetor-harrastuksessa mitään järkeä?

”Moni harrastaa esimerkiksi moottoripyöräilyä, jolla ajaessa maisemat vaihtuvat nopeasti. Kun ajoimme Zetor-kerholaisten kanssa letkassa 35 kilometrin tuntinopeutta Tornionjokivartta ylös kohti Yllästä, saatoin avo-Zetorin korkealta, jousitetulta istuimelta ihastella kaikessa rauhassa upeaa jokimaisemaa”, Laurila sanoo.

Heinäkuun viimeisellä viikolla Zetorit köröttävät pitkässä letkassa Raahesta Oulun kautta Pudasjärven Iso-Syötteelle useita päiviä kestävään ajotapahtumaan.

”Yleensä ajamme noin 300 kilometriä päivässä, jonka jälkeen yövymme”, Tauno Rouhiainen kertoo.

”Kukaan ohiajava ei pui nyrkkiä, sillä yleensä Zetor herättää myönteisiä, nostalgisia tunteita. Pysäköintipaikoilla riittää keskustelukavereita meni mille paikkakunnalle tahansa”, Laurila sanoo.

Zetorissa on 55 litran tankki. Polttoainetta kuluu noin kymmenen litraa sadalla kilometrillä.

Zetor on myös edellytys Zetor-kerhon jäsenyydelle yhdessä puolison kanssa.

”Iällä, sukupuolella tai yhteiskunnallisella asemalla ei ole väliä. Ainoa rajoitus on, että kerhon tilaisuuksissa ei puhuta politiikasta eikä uskonnosta”, Laurila sanoo, joka on Raahen Seudun Zetoristit ry:n puheenjohtaja.

Yhdistys on Suomen seitsemästä Zetor-kerhoista pohjoisin. Raahen seudun lisäksi kerholla jäseniä on koko Pohjois-Suomen alueelta, pohjoisin on Kemijärveltä.

Jäseniä on hieman yli 60, joilla on yhteensä sata Zetoria.

”Ajoin ensimmäisen kerran isän ostamalla Zetorilla 6-vuotiaana. Sen jälkeen oli 40 vuoden tauko, kunnes innostus Zetoreita kohtaan syttyi uudelleen”, Laurila kertoo.

Kokoontumisajojen lisäksi Zetoreilla järjestetään muun muassa kiihdytyskilpailuja.

Laurila esittelee Zetorin kisamallia, joka on päällisin puolin muiden Zetorien näköinen.

”Niin pitää sääntöjen mukaan ollakin. Olen tehnyt siihen erilaisia virityksiä, jotka eivät saa näkyä ulospäin”, Laurila kertoo.

”Ensimmäisen kerran voitin tällä Zetoreiden kiihdytyskilpailussa MM-kultaa 60 metrin radalla vuonna 2010 ja seuraavan kerran vuonna 2013”, hän kertoo.

”Lähtö tapahtuu nostamalla moottorin kierrosluku 2750 kierrokseen. Zetorissa on keraaminen kytkin, joten kiihdytyksessä se potkaisee keulan pystyyn”, Laurila kertoo.

