Euroopan komissio laski tiistaina liikkeeseen yhdeksän miljardin euron edestä uusia 7-vuotisia velkakirjoja, joilla rahoitetaan 750 miljardin euron elvytyspaketti.

Velkakirjojen kysyntä oli tälläkin kertaa kovaa; lainahuutokauppa ylimerkittiin yli 11-kertaisesti.

”Kyseessä on neljäs EU-bondien liikkeeseenlasku kesäkuun jälkeen. Nyt tehty liikkeeseen lasku kuvastaa sitä, kuina EU-bondit jatkavat elvytyslainojen menestystarinaa”, EU:n itävaltalainen budjettikomissaari Johannes Hahn kommentoi tiistai-iltana.

Hahnin lausunto on merkittävä, koska hän käyttää nyt ensimmäisen kerran termiä ”EU-bondi”. Ekonomistit ovat jo aikaisemmin painottaneet, että elvytyspaketin rahoittamiseksi lasketaan liikkeeseen paljon kohua aiheuttaneita eurobondeja, mutta nyt se sanottiin ensimmäisen kerran ääneen myös komissiosta.

Eurobondit ovat vaikea asia monille EU:n jäsenmaille ja myös Suomelle, sillä yhteisvelka ei tietyissä maissa ole saanut laajaa kannatusta. Asiantuntijat nostivat kuitenkin jo kesällä esiin sen, että komission liikkeeseen laskemien lainojen pitkä juoksuaika puhuu selvää kieltään yhteisvelan puolesta.

EU:n elvytysvälineen aikataulu päättyy vuoden 2026 lopussa, mutta komissio laski heinäkuussa liikkeelle 30-vuotisia velkakirjoja. Ensimmäisessä emissiossa kesäkuussa oli kyse 10-vuotisista velkapapereista, ja tällä viikolla 7-vuotisista. Pitkää juoksuaikaa eli duraatiota pidetään selvänä merkkinä siitä, että eurobondit ovat tulleet jäädäkseen.

Komissio on kesän ja alkusyksyn aikana kerännyt markkinoilta nyt yhteensä 54 miljardia euroa elvytyspaketin rahoittamiseen. Siitä on samalla tullut Euroopan suurin lainojen liikkeeseen laskija. Sen myös odotetaan pysyvän suurimpana ainakin niin kauan, kunnes elvytysväline on kokonaan rahoitettu.

