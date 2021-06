Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on helpottunut puolueen kuntavaalituloksesta.

”Totta kai rohkenen sanoa, että näillä ennusteilla riippumatta kolmos– nelossijajärjestyksestä, olo on helpottunut”, Saarikko sanoi STT:n etäinfossa.

Tällä hetkellä keskusta on kolmantena 16 prosenttiyksikön tuloksella, kikä olisi puolitoista prosenttiyksikköä huonompi tulos kuin viime kuntavaaleissa. Äänistä on laskettu Gallupeissa keskustalle on povattu pienempää tulosta.

Saarikko muistuttaa, että hänen aloittaessaan viime syksynä keskustan kannatus oli reilun 10 prosentin tuntumassa. Siitä on nyt tultu useampi prosenttiyksikkö ylöspäin myös yli eduskuntavaalituloksen, Saarikko huomautti.

”Meillä oli eniten ehdokkaita, ja uskon, että se näkyy tässä tuloksessa”, Saarikko sanoi STT:n etäinfossa.

”Merkittävä nousu, loppukiri onnistui tämän ehdokasjoukon vedolla.”

Saarikko kuitenkin myönsi samalla, että keskusta kärsii tappion viime kuntavaaleihin verrattuna, eikä sitä käy kiistäminen.

Perussuomalaiset haastoi keskustaa erityisellä tavalla kuntavaaleissa ja viittasi siihen, että keskusta saattaisi lähteä hallituksesta, jos kärsii pahan vaalitappion. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) totesi STT:n infossa analyysinsä ollen se, että ”jos keskusta olisi saanut oikein perusteellisen selkäsaunan”, se olisi aiheuttanut enemmän painetta ja pohdintaa siitä, ”halutaanko jäädä odottelemaan tilanteen pahenemista”.