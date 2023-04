Anna Saraste, Berliini: Saksassa massiiviset lakot

Maanantaina julkinen liikenne pysähtyi miltei kaikkialla Saksassa, kun Deutsche Bahn -rautatieyhtiön sekä paikallisten liikennöitsijöiden lakko hiljensi ­juna-, lento- ja lähiliikenteen eri puolilla maata. Lakko ei ollut ensimmäinen laatuaan, mutta toistaiseksi suurin sitten vuoden 1992.

Viimeisen kahden kuukauden aikana Saksassa ovat lakkoilleet muun ­muassa jäteautokuskit, ­lastentarhanopettajat ja julkisten sairaaloiden työntekijät. Lento­kenttien työntekijät ovat seisauttaneet lentoliikenteen kaikille merkittäville lentokentille Saksassa jo pariin kertaan, mikä on johtanut tuhansien lentojen perumiseen.

Lakkokevät on poikkeuksellinen, sillä liki 11 miljoonaa työntekijää on 2023 umpeutuvien palkkasopimusten piirissä. Inflaatio ja kohonneet elinkustannukset luovat työnantajille paineita korottaa palkkoja. Kuluvana vuonna Saksan hallitus ennustaa inflaation kasvavan edelleen kuusi prosenttia.

Esimerkiksi ammattiliitto Ver.di vaatii 2,5 miljoonalle julkisen puolen työntekijälle 10,5 prosentin palkankorotusta tai ainakin 500 euroa enemmän palkkaa kuukaudessa. IG Metall -ammattiliiton viime vuonna neuvottelemaan metalli- ja elektroniikka-alojen työntekijöiden 5,2 prosentin palkankorotukseen verrattuna tänä vuonna neuvoteltavaksi tulevissa palkkasopimuksissa puhutaankin toisen luokan korotustoiveista.

Tämänviikkoisissa ­neuvotteluissa julkisen sektorin palkoista ei syntynyt sopua työnantajapuolen ja ammattiliittojen välillä. Työnantajat ovat toistaiseksi tarjonneet viiden prosentin palkankorotuksia kahteen erään hajautettuna sekä 2 500 euron kertamaksuja. Ammattiliitot ovat hylänneet esityksen ja uhanneet uusilla laaja-alaisilla lakoilla.

Saksalaiset ovat vähemmän tottuneita lamauttaviin lakkoihin kuin heidän eurooppalaiset naapurinsa. Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin toimeenpanema eläkeiän uudistus on saanut viime viikkoina miljoonat seisauttamaan työnsä eri puolilla Ranskaa. Kuvat jätteitä pursuavista Pariisin kaduista ovat levinneet ympäri maailmaa, sillä jäteautokuskien lakko on vain yksi monista, jotka paraikaa koettelevat yhtä Euroopan lakkotilastojen ykkösmaista.

Euroopassa eniten lakkopäiviä kertyy keskimäärin Belgiassa (97 työpäivää vuodessa tuhatta työntekijää kohti) ja toiseksi eniten Ranskassa (93 päivää). Saksassa lakkoiltiin samassa ajanjaksossa vain keskimäärin 18 työpäivää tuhatta työntekijää kohti.

Katja Incoronato, Udine: Tyyntä myrskyn edellä

Italiassa kuluva kevät on ollut lakkojen suhteen jopa poikkeuksellisen rauhallinen. Vuoden 2023 ensimmäiset lakot nähtiin vasta naistenpäivänä eli 8. maaliskuuta, jolloin julkinen liikenne pysähtyi eri puolilla Italiaa.

Monien italialaisten työmarkkina-­asiantuntijoiden mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole käänne parempaan, vaan pikemminkin tyyntä myrskyn edellä. Italian suuret palkansaajakeskus­järjestöt CGIL, CISL, UIL ja UGL vasta hakevat asetelmia lokakuussa valtaan nousseen pääministeri Giorgia Melonin kanssa.

Esimakua tulevasta saatiin pari viikkoa sitten, kun Meloni puhui CGIL:n vuosikokouksessa. Osa yleisöstä käveli ulos salista laulaen italialaisten partisaanien tunnuskappaletta ”Bella Ciao” viitaten Melonin ja tämän johtaman puolueen äärioikeistolaisuuteen ja uusfasistitaustaan.

Melonin ja ammattiliittojen välit mitataan toden teolla lähikuukausina, kun Italia lähtee toteuttamaan maan vero- järjestelmän uudistusta. Ammattiliitot katsovat, että hallitus suosii veronkevennyksissään suurituloisia. Muun muassa yli viittä miljoonaa palkansaajaa edustava CGIL vaatii koko uudistuksen peruuttamista ja on jo uhannut koko Italian pysäyttävällä yleislakolla.

Riitaa on myös Melonin hallituksen tyrmäämästä minimipalkasta, jota Italian ammattiliitot ovat ajaneet vuosien ajan. Ne muistuttavat, että ­erityisesti Etelä-Italiassa pienimmät palkat ovat niin alhaisia, ettei niillä tule toimeen, ja asiaan vaaditaan korjausta.

Janne Soisalon-Soininen, New York: Tehokkaita täsmälakkoja

Vuosi 2023 alkoi New Yorkin sairaaloissa lakonuhan värittämänä. Koronapandemian jäljiltä kovilla olleet sairaanhoitajat vaativat tuntuvia palkankorotuksia ja parannuksia työehtoihin ja aloittivat lopulta lakon maanantaina 9. tammikuuta. Töihin palattiin torstaina, kun sopu oli löytynyt. Palkkoja päätettiin nostaa kolmen vuoden kuluessa 19 prosenttia ja hoitajien määrää lisätä.

Tänä vuonna ovat lakkoilleet muun muassa Portlandin kaupungin työntekijät, koulubussikuljettajat Alaskassa, hiilikaivostyöntekijät Alabamassa ja kustannusyhtiö Harper Collinsin työntekijät.

Viime viikolla Los Angelesin julkisen koulujärjestelmän tukipalvelujen työntekijät menivät kolmepäiväiseen lakkoon. Työtaistelu päättyi lopulta sopuun, joka nostaa noin 30 000 työntekijän palkkoja kaikkiaan noin 30 prosenttia. Lisäksi työntekijät saavat tuhannen dollarin kertakorvauksen ja maksuttoman terveysvakuutuksen.

Lakkoja on nähty Yhdysvalloissa nyt verrattain paljon. Osasyy on vuosikymmenien huipussa kiitävä inflaatio. Viime vuonna maassa oli lakkotapahtumia kaikkiaan 424, ja ne koskivat 224 000 työntekijää, mikä on noin 60 prosenttia edellisvuotta enemmän. Syksyn junalakko tosin onnistuttiin kongressin myötävaikutuksella välttämään.

Palkansaajien järjestäytymisaste on Yhdysvalloissa Eurooppaa alhaisempi, varsinkin uudemmilla palvelualoilla ja teknologiasektorilla. Lakot ovat tyypillisesti kooltaan pienempiä, ja osapuolina ovat usein yksittäiset yhtiöt ja niiden työntekijät.

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Ratkaisun hetket

Ruotsissa sopimuskierros eteni perjantaina ratkaisevaan vaiheeseen, kun teollisuuden alojen työehtosopimus päättyi. Neuvotteluissa mentiin siis aivan kalkkiviivoille.

Kyse on Ruotsin sopimuskierroksen päänavaajasta. Uusi sopimus asettaa myös kierroksen palkankorotuskaton.

Viimeisen kuukauden aikana neuvotteluja on johtanut puolueeton puheenjohtaja. Hän toimii ruotsalaisen järjestelmän sovittelijana sillä erotuksella, että sovittelijalle ei marssita vasta, kun on siirrytty sopimuksettomaan aikaan.

Palkansaajapuoli hylkäsi viikko sitten ensimmäisen esityksen, joka olisi tarjonnut yhteensä 6,5 prosentin korotuksia kahdessa vuodessa. Se oli suurempi kuin Suomessa teollisuuden aloilla ­sovittu kuusi prosenttia, mutta palkansaajat tavoittelevat 4,4 prosentin korotuksia yhdessä vuodessa.

Nordea Ruotsin tutkimusjohtaja Susanne Spector ei pidä 4,4 prosentin korotuksia mahdottomina. Hän huomauttaa, että palkansaajien ostovoima ja reaaliansiot ovat palanneet kymmenen vuoden takaiselle tasolle.

Neuvottelukierrokset ovat Ruotsissa perinteisesti sujuneet hyvässä järjestyksessä ja nytkin sopimuksen odotetaan syntyvän perjantaina – vaikka sitten vuorokauden viimeisinä tunteina.

Ruotsin sovitteluinstituutin lakkotilastot osoittavat, että vuonna 2020 työtaistelujen takia menetettiin tasan nolla työpäivää ja vuonna 2021 vaatimattomat 11 työpäivää. Suomessa vastaavat luvut olivat 176 184 työpäivää vuonna 2020 ja 34 100 vuonna 2021.

Jyrki Palo, Madrid: Terveys ja tuomiot

Julkinen terveydenhuolto on lakkoillut ja protestoinut pitkin Espanjaa useita kuukausia viime aikoina vaatien parempia resursseja. Terveyskeskuksissa on pulaa lääkäreistä, joita kehno palkkaus ajaa ulkomaille. Madridissa joukko lääkäreitä järjesti jopa syömälakon äskettäin. Alalla on viljalti ammattijärjestöjä, ja osalla on poliittisia tarkoitusperiä.

Liikehdintä on nyt rauhoittunut, mutta voi leimahtaa uudelleen toukokuun lopun aluevaalien alla.

Työnantajaliiton mukaan tammi–helmikuussa rekisteröitiin kautta maan 138 lakkoa, joissa menetettiin neljä miljoonaa työtuntia. Suurin osa lakoista oli julkissektorilla.

Tuomioistuinten henkilöstöä oli juuri lakossa kaksi kuukautta, mikä lykkäsi lukuisia oikeudenkäyntejä muutenkin hitaassa oikeuslaitoksessa.

Kahdessa lennonjohtopalveluja tarjoavassa yrityksessä lakko on vaikuttanut osaan lennoista. Pohjois-Espanjan Galiciassa on alkamassa 5 000 bussinkuljettajan lakko – ja toukokuulle puuhataan kuljetusalan valtakunnallista työnseisausta eläkeiän alentamiseksi.

Keskeiset ammattiliitot UGT ja CCOO virittelevät kovia palkkavaateita neuvotteluihin yleissopimuksista. Ne haluaisivat 4,5 prosentin takautuvan korotuksen viime vuodelle ja saman tälle vuodelle. Perusteluna on inflaatio, joka maaliskuun ennakkotiedon mukaan oli enää 3,3 prosenttia. Järjestäytymisaste on alhainen ja lakot yleensä yrityskohtaisia. Maan vasemmistohallituksen työministeri Yolanda Díaz on ay-liikkeen vahva liittolainen, joka varmasti saa liitoilta kaiken tarvitsemansa tuen.

