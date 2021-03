Puolet aikuisikäisestä väestöstä on saanut ensimmäisen koronarokotteen, mutta nyt virusvarianttien pelätään vesittävän rokotuskampanjan. Pääministeri Boris Johnson sai rokotuksen perjantaina.

Variantit pelottavat. Puolet aikuisikäisestä väestöstä on saanut ensimmäisen koronarokotteen, mutta nyt virusvarianttien pelätään vesittävän rokotuskampanjan. Pääministeri Boris Johnson sai rokotuksen perjantaina.

Oxfordin yliopiston professori, brittiläis-ruotsalaisen lääkejätti Astra Zenecan rokotetiimin johtaja Sir John Bell varoittaa koronaviruksen eteläafrikkalaisesta variantista erittäin synkkään sävyyn. Lisäksi hän moittii Euroopan koronatoimia poikkeuksellisen suorin sanoin.

Bell sanoo The Telegraphin haastattelussa, että Euroopassa on epäonnistuttu erityisesti koronamutaatioiden jäljittämisessä ja seuraamisessa.

”Euroopan mantereella ei ole hajuakaan, mitä tapahtuu. He ovat toivottomia, täysin toivottomia”, hän ryöpyttää.

Bell varoittaa samalla, ettei Astra Zenecan koronarokote tehoa ”kovin hyvin” eteläafrikkalaiseen koronavarianttiin.

”Nähdäksemme rokote toimii melko hyvin viruksen leviämisen estämisessä, mutta ei eteläafrikkalaisen mutaation osalta. Itse uskon, että sama pätee Pfizeriin, Johnsoniin ja kaikkiin muihinkin”, hän sanoo.

Juuri eteläafrikkalainen variantti aiheuttaa Bellin mukaan nyt vakavan riskin Britanniassa, jossa puolet aikuisikäisestä väestöstä on jo saanut ensimmäisen koronarokotteen.

”Euroopan toimien toivottomuus tarkoittaa sitä, että variantti tulee Britanniaan takaoven kautta, kun matkustajat palaavat kotiin. Se tekisi mahdottomaksi viruksen pysäyttämisen rokottamalla.”

Ei vielä ulkomaille

Bell korostaa samalla, ettei ihmisten pidä luottaa koronarokotteiden palauttavan tilannetta takaisin normaaliin.

”Oman maan sisällä rokottaminen ei ratkaise ongelmia. Nyt olisi syytä vetää syvään henkeä ja ymmärtää, ettei tämä ole vielä ohi. Tilanteeseen on puututtava globaalisti paljon tehokkaammin, kehitysmaiden ihmiset on saatava rokotettuja ja viruksen leviäminen on yritettävä pysäyttää kaikkialla.”

Toinen brittiasiantuntija, SAGE-asiantuntijaryhmän kuulema professori Mike Tildesley varoitti jo lauantaina, ettei brittien kannata laskea sen varaan, että ensi kesänä pääsee matkustamaan Eurooppaan.

”Se, että meillä on paljon ihmisiä ulkomailla esimerkiksi heinä-elokuussa on todellinen uhka sille, että he tuovat uusia virusmuunnoksia maahan. Olisi todella vaarallista vaarantaa koko rokotuskampanja sillä, etteivät rokotukset tehoa variantteihin”, hän sanoi BBC:n mukaan.

Brittihallituksen niin kutsutun exit-suunnitelman mukaan ulkomailla lomailu voisi olla briteille mahdollista aikaisintaan 17. toukokuuta. Terveysministeri Matt Hancock on kuitenkin kertonut hallituksen kuulevan asiantuntijoita ennen kuin asiasta tehdään virallinen päätös.

