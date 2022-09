Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) korosti eduskunnassa hallituksen 10 miljardin lainapaketin tiukkoja ehtoja energiayhtiöille.

Hallitus tiedotti sunnuntaina esittävänsä sähkön johdannaismarkkinoita vakauttavana toimena valtuutta enintään 10 miljardin euron laina- ja takausohjelmalle, jonka puitteissa valtio voi myöntää Suomessa sähköntuotantoa harjoittaville yhtiöille rahoitusta lisääntyneiden vakuusvaatimusten aiheuttaman likviditeettitarpeen kattamiseksi. Paketin rahoituksen käyttäminen on tarkoitettu aivan viimesijaiseksi ratkaisuksi.

Eduskuntaan hallituksen paketti meni lisätalousarvioesityksen muodossa. Eduskunta aloitti tiistaina asian lähetekeskustelun.

”On ehkä vielä korostettava, ettei synny väärinkäsityksiä: tämä pitää sisällään poikkeuksellisen ehdon luovuttaa valtiolle ylimääräisessä osakeannissa omistusta kyseisestä yhtiöstä, jota lainoitettaisiin. Pelkästään jo lainan nostamisesta valtio päätyy kyseisen tahon omistajaksi. Tämä on raskas ja poikkeuksellinen ehto. Sen lisäksi, että vaatimuksena on vakuuksia, ja mikäli näitä ehtoja vakuudesta ei jostain syystä pystyttäisi täyttämään, prosentin omistuksesta, korkoprosenttia kasvatetaan kolmella [prosenttiyksiköllä]. Ja joka tapauksessa, kaikissa olosuhteissa, laina on aina yli kymmenen prosentin korolla toteutettava. Nämä ovat myrkkypillerin kaltaiset ehdot näille yhtiöille”, Saarikko sanoi.

Hallituksen 10 miljardin lainapaketin ehtoihin kuuluu se, että valtiolla on oikeus merkitä yksi prosentti lainaa ottaneen yrityksen osakkeista (osakeannin toteuttamisen jälkeen). Mikäli maksutonta suunnattua osakeantia ei ole mahdollista järjestää, lainan marginaali nousee kolmella prosenttiyksiköllä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi eduskunnassa, että energiamarkkinoiden haasteet ovat yhteisiä koko Euroopalle ja myös yhteisiä ratkaisuja tarvitaan.

”Tarvitsemme nopeasti välineitä myös [energian] hinnan laskemiseksi, jotta kuluttajat, yritykset, eurooppalainen teollisuus tässä tilanteessa pärjäävät. Tarvitsemme sekä tuotantoa, verkkoja, mutta myös hinnan alentamista”, Marin sanoi.