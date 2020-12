Perussuomalaiset on Yleisradion tuoreen gallupin mukaan noussut Suomen suosituimmaksi puolueeksi, ja sitä äänestäisi nyt 20,9 prosenttia kyselyn vastaajista. Pääministeripuolue sdp jäi nyt toiseksi 20,6 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaisten kannatus on noussut 1,4 prosenttiyksikköä, sdp:n laskenut 0,6 prosenttiyksikköä.

Taloustutkimuksen mukaan perussuomalaiset ovat saaneet uusia kannattajia ”erityisesti nukkuvien puolueesta, kokoomuksesta ja keskustasta”.

”Kannatusta tulee selkeydellä, rehellisyydellä ja uskottavuudella. Uskottavuus tulee johdonmukaisuudella. Muut räksyttäkööt, karavaani kulkee. Kiitos puoluetovereille ja kannattajille”, kommentoi puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho Twitterissä.

Toiseksi suurimman oppositiopuolueen suunta on toinen. Kokoomuksen kannatus on laskenut 0,7 prosenttiyksikköä ja on nyt 15,9 prosenttia.

Yle kertoo, että hallituspuolueista vihreät paransi kannatustaan 0,8 prosenttiyksikköä 11,6 prosenttiin, kun taas keskusta laski hieman 12,1 prosenttiin. Vasemmistoliiton kannatus laski 7,2 prosenttiin ja rkp on ennallaan 4,4, prosentissa.

Opposition pienpuolueista kristillisdemokraatteja äänestäisi nyt kolme prosenttia ja Liike Nytiä 2,2 prosenttia vastaajista.

Kyselytutkimuksen haastattelut on tehty 9.11.2020–1.12.2020.

