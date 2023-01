Kuva: -

Koronapandemian puhjetessa EU-maat sopivat 750 miljardin euron elvytyspaketista, joka rahoitettaisiin yhteisellä velalla. Vaikka kyse on kertaluonteisesta paketista, se oli askel kohti tiiviimpää EU-integraatiota. Euroopan komissio otti kaikkien jäsenmaiden takaamaa velkaa yksittäisten maiden hankkeiden rahoittamiseksi.

Hätäpaketista ei puhuttu eurobondeina, koska usea maa, Suomi mukaan lukien, halusi kaikin keinoin välttää yhteisvelkaa. Voi kuitenkin puhua eurobondeista, koska osa lainojen juoksuajoista on 30 vuotta ja koska velkaa on suunniteltu maksettavan takaisin pysyviksi jäävillä, uusilla EU-maksuilla.

Elvytyspaketin velkakirjat ovat joka tapauksessa eräänlainen koe-erä sille, miten markkinat suhtautuvat EU:n yhteisvelkaan. Jo ennen pandemiaa Eurooppaan toivottiin eurobondeja turvasatamiksi Yhdysvaltain valtiovelkakirjojen tapaan.

Korot EU-bondeille yllättävän korkeita

Euroopan komissio on laskenut EU:n yhteisvelkaa yhteensä noin 180 miljardia euroa osana EU:n elvytyspakettia ja vielä 92 miljardia euroa rahoittamaan jäsenmaiden koronasta johtuvia työttömyysturvamenoja, kirjoittavat tutkijat Giovanni Bonfanti ja Luis Garicano brysseliläisen ajatushautomon Bruegelin blogissa.

Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että korot EU-bondeille ovat yllättävän korkeita. Korot velkakirjojen eri maturiteeteilla ovat korkeammalla kuin Ranskan velkakirjoissa ja paikoin korkeammat kuin Espanjalla, joka on yhä huomattavan velkaantunut.

”Tutkijoiden mielestä korkoerojen pitäisi olla mitättömät suhteessa vahvimpaan talouteen eli Saksaan, jos markkinat luottaisivat täysin yhteisvastuuseen.”

Lisäksi EU-bondien korkoero suhteessa Saksan velkakirjoihin alkoi kasvaa nopeammin loppuvuodesta 2021, kun Euroopan keskuspankki ilmoitti alkavansa kiristää valtionvelkakirjojen osto-ohjelmiensa hanoja.

Tutkijoiden mukaan näyttääkin siltä, että EKP:n elvytyksellä on ollut merkittävä rooli hinnanmäärittäjänä. Tutkijoita huolestuttaa myös, että finanssimarkkinat näyttävät suhtautuvan skeptisesti jäsenmaiden sitoutumiseen EU-integraatioon. Tutkijoiden mielestä korkoerojen pitäisi olla mitättömät suhteessa vahvimpaan talouteen eli Saksaan, jos markkinat luottaisivat täysin yhteisvastuuseen.

Euroopan komissio laskee lähivuosina miljardien eurojen edestä lisää velkaa osana elvytyspakettia. Kokonaisuus on kuitenkin väliaikainen ja kooltaan rajoitettu. On mahdollista, että velkakirjoja rahoitetaan uudestaan ja ne muuttuvat pysyväisluonteisiksi. Se olisi tyypillinen tapa ratkaista ongelmia EU:ssa, kun poliittista päätöstä ei saada aikaiseksi. Kuitenkin niin kauan kuin EU:lla ei ole pysyviä velkakirjoja, joilla on kaupankäyntinäkymiä kauas tulevaisuuteen, eurobondit ovat kaukana turvasatamista.

