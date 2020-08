Sdp:n puheenjohtajaksi viikonloppuna valittu pääministeri Sanna Marin on vahvistanut linjapuheessaan puoluekokouksessa Tampereella, että hänen tavoitteensa on työajan lyhentäminen Suomessa.

Marinin mukaan sdp:n on tulevalla puoluekokouskaudella ”luotava selkeä visio ja konkreettiset askelmerkit siitä, millä tavoin Suomi voisi edetä kohti lyhyempää työaikaa ja suomalaiset työntekijät kohti parempaa työelämää”.

Marin muistutti nostaneensa vuosi sitten SDP:n 120-vuotisjuhlissa esille sosialidemokraattisen liikkeen ”hyvin perinteisen tavoitteen työajan lyhentämisestä”.

”Se kohahdutti, koska keskustelu työelämän kysymysten osalta on viime vuosina ja vuosikymmeninä keskittynyt toisenlaisiin teemoihin. Tavoitetta lyhyemmästä työajasta ei silti pidä sivuuttaa, eikä se ole ristiriidassa tavoitteidemme kanssa korkeammasta työllisyysasteesta tai vahvasta julkisesta taloudesta”, Marin vahvistaa nyt linjansa.

Marinin mukaan ”meidän on pyrittävä työn tuottavuuden paranemiseen yhteiskuntana, yrityksinä ja työntekijöinä”.

”Yksi tapa jakaa vaurautta reilulla tavalla on työolojen parantaminen ja tehtyjen työtuntien vähentäminen siten, ettei palkkataso heikkene. Kun Suomessa siirryttiin aikoinaan sosialidemokraattien tavoitteen mukaisesti kahdeksan tunnin työpäivään ja viiden päivän työviikkoon, ei tämän seurauksena palkat romahtaneet vaan ovat vuosikymmenten saatossa parantuneet”, Marin sanoi.

”On myös eri kokeiluissa kertynyttä näyttöä siitä, että itsessään työajan lyhentäminen voi parantaa tuottavuutta. Kun lyhyempää työaikaa on kokeiltu joissakin yrityksissä, on tuottavuus parantunut niin, että esimerkiksi kuuden tunnin työstä on voitu maksaa ongelmitta seitsemän tai kahdeksan tunnin työtä vastaavaa palkkaa.”

Tuore puheenjohtaja toteaa, että ”voidaan varmasti listata lukuisia syitä, miksi työajan lyhentäminen olisi haastavaa tai joidenkin mielestä mahdotonta”.

”Haasteita varmasti on ratkottavaksi, mutta se ei tarkoita, etteikö rohkeita tavoitteita voida asettaa. Tulevalla puoluekokouskaudella meidän on luotava selkeä visio ja konkreettiset askelmerkit siitä, millä tavoin Suomi voisi edetä kohti lyhyempää työaikaa ja suomalaiset työntekijät kohti parempaa työelämää. Tähän työhön kutsun palkansaajaliikkeen mukaan”, Marin vetoaa.

Marin perusteli avaustaan nyt myös koronakevään kokemuksilla.

”Tämän vuoden aikana moni ihminen on pysähtynyt ajattelemaan ja pohtimaan, mikä elämässä todella on tärkeää ja merkityksellistä. Terveys, läheisten hyvinvointi ja jokapäiväisen elämän mielekkyys ovat asioita joiden eteen olemme jääneet ehkä tavanomaista pidemmäksi aikaa. Kun normaaliin ja totuttuun on tullut särö, on omaa elämää mietitty myös uudesta näkökulmasta”, hän sanoo.

Pääministerin mielestä työ on merkityksellistä ja arvokasta, mutta ”niin ovat myös muut asiat elämässä”.

”Läheiset, perhe, harrastukset, sivistys ja yhteiskunnallinen toiminta. Elämä ei ole suoritus vaan elämä on tässä ja nyt. Sille on vapautettava aikaa. Merkityksellisen ja arvokkaan elämän rakentaminen on sosialidemokratian tehtävä.”

”Meidän on kysyttävä ihmisinä ja liikkeenä, mikä elämässä on tärkeää. Mitä arvostamme ja pidämme arvossa. Elämä ei ole tehtävä, eikä ihmisen arvo määrity sillä, miten hän tuottaa yhteiskunnalle lisäarvoa”, hän jatkoi.

Työllisyystoimet budjettiriihessä

Marin kommentoi puheessaan myös pikaisemmin tapahtuvia muutoksia, kuten budjettiriihen työllisyystoimia.

”Hallitusohjelmassa on sovittu, että teemme päätöksiä, joilla kasvatetaan työllisten määrää 60 000. Hallitus tulee tekemään syyskuun budjettiriihessä päätöksiä ja luomaan näkymän, joilla työllisten määrää kasvatetaan 30 000. Samalla olemme sopineet, että tarkastamme työllisyystavoitettamme, jotta voimme yhteiskuntana paremmin vastata koronakriisin aiheuttamaan taloudelliseen haasteeseen. SDP on sitoutunut työllisyysasteen nostoon ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan vahvistamiseen”, Marin linjaa.

”Kun päätöksiä tehdään, on niiden oltava vaikuttavia ja ihmisten näkökulmasta reiluja. Työllisyysasteen nostamiseksi tarvitsemme toimia myös työelämän laadun parantamiseksi. Toimia tarvitaan laajasti”, pääministeri katsoo.

