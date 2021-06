Viime sunnuntaina kuntavaaleissa valituista valtuutetuista 23 prosenttia on yrittäjiä, kertoo Suomen Yrittäjien tuore selvitys.

Yhteensä valtuustoihin valittiin 2033 yrittäjää. Valittujen yrittäjien osuus on sama kuin edellisissä vuoden 2017 kuntavaaleissa.

”Kuntavaalit olivat paitsi paikallis- myös talous- ja verovaalit. Kun yritykset voivat hyvin, talous on helpompi pitää hyvässä kunnossa ja myös verot kohtuullisina. Tässä asetelmassa yrittäjillä on paljon annettavaa kuntien hallinnossa”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi tulosta tiedotteessa.

Keskustalla on 727 yrittäjävaltuutettua, mikä on eniten kaikista puolueista. Toiseksi eniten yrittäjävaltuutettuja on kokoomuksella (522), kolmanneksi eniten perussuomalaisilla (355) ja neljänneksi eniten sdp:llä (105).

Muilla puolueilla yrittäjävaltuutettujen määrä jää alle sataan. Rkp:n valtuutetuista yrittäjiä on 83, kristillisdemokraattien 49, vihreiden 47, vasemmistoliiton 29 ja Liike nytin 25. Muita yrittäjävaltuutettuja on yhteensä 91.

Yrittäjien osuus puolueen valtuutetuista puolestaan on suurin Liike nytillä, jonka valtuutetuista 51 prosenttia on yrittäjiä. Toiseksi suurin yrittäjäosuus on kokoomuksen valtuustoryhmissä (34 prosenttia) ja kolmanneksi keskustalla (30 prosenttia). Myös perussuomalaisten valtuutetuista yli neljäsosa on yrittäjiä (26 prosenttia).

Rkp:n valtuutetuista yrittäjien osuus on 18 prosenttia, kristillisdemokraattien 16 prosenttia, vihreiden 11 prosenttia, sdp:n seitsemän prosenttia ja vasemmistoliiton kuusi prosenttia.