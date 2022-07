WHO on julistanut apinarokon kansainväliseksi terveysuhaksi.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut apinarokon kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan riski on korkea Euroopassa ja kohtalainen muualla maailmassa.

”Meillä on epidemia, joka on levinnyt nopeasti ympäri maailmaa sellaisten uusien tartuntatapojen kautta, joista ymmärrämme liian vähän”, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo lausunnossaan.

Hän puhuu jo ”kansainvälistä huolta aiheuttavasta kansanterveydellisestä hätätilasta”.

WHO suosittelee matkustusrajoituksia apinarokkoon sairastuneille ja tartunnalle altistuneille, mutta ei vielä laajemmin.

”Kyseessä on epidemia, joka voidaan vielä pysäyttää oikeilla strategioilla oikeissa ryhmissä”, Tedros kommentoi.

WHO:n mukaan aikana tartuntoja on tänä vuonna tähän mennessä todettu kaikkiaan 16 000 ja tartuntoja on 47 maassa . Eniten tapauksia on Britanniassa, Espanjassa, Saksassa, Ranskassa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa. Suomessa on todettu 13 tartuntaa.

Vaikka WHO:n mukaan tilanne on vakavin Euroopassa, Valkoinen talo reagoi terveysuhaksi julistamiseen heti.

”Tämä on koko globaalille yhteisölle kehotus toimia viruksen leviämisen estämiseksi. Koordinoitu kansainvälinen reagointi on nyt välttämätöntä”, Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinnon pandemiavalmiusviraston johtaja Raj Panjabi totesi lausunnossaan.

