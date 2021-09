Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen toteaa, että Suomella ei näytä olevan yhteistä linjaa EU:n budjettisääntöjen uudistamiseen.

Asia kävi ilmi, kun Uusi Suomi haastatteli sdp:n varapuheenjohtajaa Matias Mäkystä.

Kyse on kahdeksan ”nuukan maan” kirjeestä, jossa Suomi on yhtenä allekirjoittajana, kuten valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on kertonut.

TÄSTÄ ON KYSE Suomi on mukana kahdeksan EU-maan kannanotossa, jossa edellytetään EU:n jatkavan tiukan talouskurin ylläpitämistä. Niin sanottujen nuukien jäsenmaiden kannanotto on vastareaktio suurten jäsenmaiden, etenkin Italian ja Ranskan, pyrkimyksille uudistaa merkittävästi EU:n budjetti- ja velkakurisääntöjä. Valtiovarainministeri Saarikko ilmoitti Suomen osallistumisesta kirjeeseen torstaina 9.9.2021. Itävallan aloitteesta syntyneessä kannanotossa painotetaan jäsenmaiden julkisen talouden kestävyyttä ja sen luoman talouspoliittisen liikkumavaran merkitystä sekä tavoitetta korkeiden velkatasojen alentamisesta.

”Saarikon allekirjoitus kahdeksikon kannanotossa EU:n budjettisääntöjen reformista ei vaikuta edustavan Suomen linjaa, koska hallituksella ei sellaista näytä olevan. Uudistusprosessi alkaa kuitenkin pian ja kannanotto laittanut vauhtia linjanmuodostukseen”, Ronkainen kommentoi Twitterissä.

”Saarikon mukaan kannanotto on linjassa valtioneuvoston EU-selonteon ja eduskunnan elpymisrahasto-paalutusten kanssa. Tämä on kyseenalainen tulkinta, koska ne eivät ota kantaa sääntöuudistuksen tavoitteisiin (löysätä vaiko kiristää), ainoastaan että tulee yksinkertaistaa”, Ronkainen jatkaa.

Hän arvioi jo aiemmin, että Saarikon ”suora hyökkäys” nostaa kulmakarvoja Euroopassa.

Ronkainen toteaa Suomen liittyneen nyt kahdeksan maan ryhmään, joka suhtautuu nuivasti reformiin.

Vihreissä ja sdp:ssä näyttää olevan EU:n velka-asiaan keskustasta eroava kanta. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo toi jo aiemmin esiin ajatuksiaan asiasta Uuden Suomen haastattelussa.

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén taas tulkitsi jo aiemmin, että eduskunnan elvytyspakettilinja asemoi Suomen hallituksen nuukien maiden ryhmään.

