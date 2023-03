Pelttarin mukaan kybervakoilu ei korvaa täysin perinteistä henkilötiedustelua, sillä sen avulla on vaikeaa saada tietoa esimerkiksi kantojen valmistelusta ja muista suunnitelmista.

Suojelupoliisin päällikkö. Pelttarin mukaan kybervakoilu ei korvaa täysin perinteistä henkilötiedustelua, sillä sen avulla on vaikeaa saada tietoa esimerkiksi kantojen valmistelusta ja muista suunnitelmista.

Suojelupoliisin päällikkö. Pelttarin mukaan kybervakoilu ei korvaa täysin perinteistä henkilötiedustelua, sillä sen avulla on vaikeaa saada tietoa esimerkiksi kantojen valmistelusta ja muista suunnitelmista.

Suojelupoliisi kertoo, että Venäjän tiedusteluaseman koko Suomessa pieneni viime vuonna lähes puoleen. Pääsyynä on tiedustelu-upseerien karkotukset ja viisumien epäämiset. Supon päällikkö Antti Pelttari kertoi tiedotustilaisuudessa, että tiedustelu-upseerien määrän pienentäminen heikentää suoraan Venäjän mahdollisuuksia värvätä Suomesta tietolähteitä ja saada ei-julkista tietoa.

Pelttarin mukaan suurin osa ulkomailla työskentelevistä venäläisistä tiedustelu-upseereista käyttää diplomaattipeitettä. Syynä tähän on diplomaattistatuksen tuoma koskemattomuus. Muunlaisten peitteiden luominen vie myös huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja.

”Diplomaateilla on myös työnsä puolesta luonteva asema tavata ihmisiä. Koska diplomaattipeite on ollut Venäjän vallitseva tapa laittomassa tiedustelussa, siihen puuttuminen on tehokas tapa tätä laitonta tiedustelua torjua”, Pelttari sanoi.

LUE MYÖS:

Venäjän tiedon tarve on samalla kasvanut Suomessa muun muassa tulevan Nato-jäsenyyden vuoksi, Pelttari huomauttaa.

Vaikka pysyviä tiedustelu-upseereita on karkotettu, heitä käy Suomessa myös lyhyemmillä komennuksilla. Venäjältä Suomeen matkustaminen on kuitenkin aiempaa vaikeampaa venäläisturismin tiukkojen rajoitusten vuoksi.

Venäjä suuntaa vakoiluaan Suomessa uudestaan ja pyrkii hyödyntämään uusia peitteitä henkilötiedustelussaan. Pelttarin mukaan venäläisen vakoojat voivat esiintyä esimerkiksi toimittajina tai tutkijoina.

”Henkilötiedustelun luonteeseen liittyy kuitenkin se, että kontaktien rakentaminen on pitkäjänteistä toimintaa, eikä korvaavaa toimintamallia ole mahdollista saada pystyyn hetkessä”, Pelttari muistutti.

Kybervakoilun merkitys on korostunut, mutta se ei korvaa henkilötiedustelua, koska sillä saatava tieto on luonteeltaan erilaista. Kybervakoilua kohdistuu silti suomalaisiin yrityksiin ja viranomaisiin säännöllisesti ja kybervakoiluyritykset lisääntyivät vuoden 2022 loppupuolella.