Euroopan unionin jäsenmaat Unkaria lukuun ottamatta sopivat tiistaina vähentävänsä kaasun kysyntää itse valitsemillaan toimenpiteillä 1. elokuuta 2022 ja 31. maaliskuuta 2023 välisenä aikana 15 prosentilla verrattuna keskimääräiseen kulutukseensa edeltävien viiden vuoden aikana.

Jotta sopimus toimisi, jäsenvaltioiden on solmittava kahdenvälisiä sopimuksia kaasun jakamisesta, ja tällä hetkellä useimmilla jäsenvaltioilla ei ole tällaista sopimusta, kirjoittaa Reuters.

Reutersin mukaan kahdenvälisiä sopimuksia on tehty vain kuusi, joten suurimmalla osalla EU:n 27 jäsenvaltiosta ei ole vakiintuneita ehtoja siitä, miten ja milloin ne jakaisivat kaasun toimituskriisin sattuessa tai millaisia taloudellisia korvauksia ne antaisivat tai saisivat siitä.

EU:ssa pelätään Venäjän pysäyttävän kaasuvirrat kokonaan. Uudessa sopimuksessa sovittiin, että kaasua säästetään, jotta voidaan täyttää varastot ja vapauttaa polttoainetta jaettavaksi toimituskriisin aikana. Yksittäisten maiden tehtävänä on kuitenkin selvittää, miten polttoaineen jakaminen käytännössä tapahtuu.

EU:n lainsäädäntö velvoittaa jäsenvaltiot lähettämään kaasua naapurivaltioon, jonka kotitaloudet tai keskeiset palvelut, kuten sairaalat, kärsivät vakavasta pulasta. Tätä varten hallitukset tekevät kahdenvälisiä sopimuksia. Tähän mennessä muun muassa Saksan ja Itävallan, Viron ja Latvian sekä Italian ja Slovenian välillä on sopimuksia.

Reutersin mukaan Saksan ja Tšekin välinen sopimus on määrä allekirjoittaa talveen mennessä, ja Saksa valmistelee uusia sopimuksia Puolan ja Italian kanssa.

Venäläisestä kaasusta riippuvainen Unkari vastusti tällä viikolla solmittua sopimusta, eikä se ole vielä solminut kahdenvälisiä sopimuksia muiden EU-maiden kanssa. Italia ja Ranska taas ovat EU:n suurimmat kaasunkäyttäjät Saksan jälkeen. Italialla on vain yksi kahdenvälinen sopimus kaasun hätäjakelusta, eikä Ranskalla ole yhtäkään.

Reutersin tietojen mukaan Italia neuvottelee Kreikan kanssa kaasun varastointia koskevasta sopimuksesta.

Solidaarisuussopimuksilla pyritään välttämään paniikkireaktiot, jos toimituskriisi iskee ja vähentämään riskiä siitä, että maat hamstraavat polttoainetta ja kieltäytyvät auttamasta naapureitaan.

Korvausmekanismi varmistaisi solidaarisuuden

Reutersin mukaan Bruegel-ajatushautomon vanhempi tutkija Simone Tagliapietra ehdotti, että EU:n olisi otettava käyttöön laajempi korvausjärjestelmä, jossa maat maksavat muille jäsenvaltioille kaasun säästämisestä ja jakamisesta.

”Ilman tällaista korvausmekanismia on vaikea varmistaa solidaarisuutta”, hän sanoi Reutersille ja lisäsi, että Euroopan suurimman talouden Saksan, joka on voimakkaasti riippuvainen venäläisestä kaasusta, pitäisi osallistua ensimmäisenä.

Ajatus kompensaatiosta saattaa houkutella mukaan Kreikan ja Espanjan kaltaisia valtioita. Ne suhtautuivat nuivasti, kun EU pyysi niitä käyttämään vähemmän kaasua auttaakseen maita, jotka ovat vuosien ajan vaalineet läheisiä energiasuhteita Venäjään.

Reutersin mukaan Saksan talousministeri Robert Habeck on luvannut ”osana eurooppalaista solidaarisuutta” pitää kaasuvirrat yllä naapureihinsa, kuten Itävaltaan ja Tšekin tasavaltaan.

Saksa on toistaiseksi ollut aktiivisin maa, joka on pyrkinyt löytämään solidaarisuusjärjestelyjä naapureidensa kanssa. Saksa on Euroopan suurin kaasunkuluttaja, ja sen putkistojen kautta kaasu kulkee moniin Keski- ja Itä-Euroopan maihin.

Jotkut näyttävät kuitenkin olevan haluttomia yhteistyöhön. Unkari ilmoitti tässä kuussa lopettavansa polttoaineiden viennin muihin maihin. Myös Puola on suhtautunut epäilevästi toimitusten jakamiseen.

Poikkeuksia ja vapautuksia

Tiistaina EU:n laajuisen sopimuksen hyväksyivät kaikki 27 jäsenvaltiota Unkaria lukuun ottamatta, joka myös alun perin vastusti EU:n Venäjään kohdistamia öljypakotteita.

Sopimuksessa asettiin kaasun käytölle vapaaehtoisia rajoituksia, jotka voidaan tehdä sitoviksi toimituskriisin sattuessa. Siinä on kuitenkin myös monia maita ja teollisuudenaloja koskevia poikkeuksia ja vapautuksia.

Esimerkiksi ne jäsenmaat, joilla ei ole yhteenliitäntää muiden jäsenmaiden kaasuverkkoihin, vapautetaan pakollisista vähennyksistä, koska ne eivät pystyisi vapauttamaan merkittäviä putkikaasumääriä muiden jäsenmaiden käyttöön.

Jäsenmaat voivat pyytää poikkeusta myös silloin, jos ne ovat ylittäneet kaasuvarastojen täyttötavoitteensa tai ne ovat erittäin riippuvaisia kaasusta keskeisten teollisuudenalojen syöttöaineena tai jos niiden kaasunkulutus on kasvanut vähintään 8% kuluneen vuoden aikana verrattuna viiden viime vuoden keskiarvoon.

